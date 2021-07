Mariana Gómez se sinceró y reveló qué fue lo que más le ayudó a superar la ansiedad

Los tiempos de pandemia han sido complicados para personas de todas las edades. Incluso, algunos artistas han confesado los momentos emocionales duros que han experimentado como fue el caso de la actriz Mariana Gómez.

La intérprete que le da vida a Irma en la éxitosa telenovela La Reina del Flow, confesó en abril del 2020 que atravesó por una depresión. Para ese entoneces, el rodaje de la telenovela se detuvo debido a la pandemia por el COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, la artista de 29 años compartió un contundente mensaje con sus fans sobre su salud emocional. Además de revelar qué fue lo que más le ayudó a superar la depresión también ofreció ayuda a sus seguidores.

Mariana Gómez contó qué la ayudó a superar la ansiedad

La actriz en ese entonces compartió con sus fans lo que estaba viviendo en ese momento de su vida. “Estoy en el proceso, en la búsqueda de esa tan anhelada paz y estabilidad emocional”, partió diciendo.

En este sentido, desde su experiencia personal contó cuáles fueron sus métodos para superar la ansiedad. “Hay mucha teoría, muchos recursos, muchos ‘métodos’ pero la realidad es que lo que más me ha funcionado es: vivir el momento presente. Ser consciente de mis pensamientos y acciones, aceptar, valorar, agradecer y tener fe“.

Más de 1,2 millones de fans maneja la artista en su cuenta oficial. Foto: Instagram @marianagomez

Asimismo, destacó que ya tiene tiempo lidiando con esta condición emocional pero que ha aprendido a superarla. “Hay momentos de ansiedad, pero eso no es nuevo, no es por la cuarentena. Todo, absolutamente todo lo que he sentido y experimentado viene de adentro y de atrás… no es nuevo. Lo bueno es que este tiempo me ha ayudado a hacerlo más consciente y he tenido tiempo de trabajarlo”

Mariana Gómez dijo que el motivo de sus palabras era ayudar a las personas que estuviesen en la misma situación que ella.

“Les cuento esto por si alguien está en la misma situación. No se den tan duro. Acepten con amor cada estado por el que pase su mente, su cuerpo y su alma… eso sí, la única forma de cambiar eso que no nos hace sentir bien es buscando adentro, muy adentro de nosotros y encontrando la respuesta en nuestro corazón!”, aconsejó y también se ofreció a recomendar libres que le han funcionado.

Junto a su escrito, Gómez compartió unas fotografías con su amigo felino llamado Toulouse. Se nota la importancia que tiene su mascota para ella y también que ha sido un apoyo emocional.

La actriz confesó el sacrificio que hizo para cumplir con rodaje de LRF2

Hace unos días, Mariana Gómez fue entrevistada en el programa La Red y reveló un sacrificio que le tocó hacer para cumplir con las grabaciones de la segunda temporada de La Reina del Flow.

La actriz estaba en pleno rodaje en Bogotá cuando su mamá se tuvo que someter a una complicada operación neurológica en Medellín. La actriz contó el gran dolor que le produjo renunciar al hecho de estar al lado de ella en un momento tan importante. Sin embargo, su responsabilidad fue mayor y se quedó grabando.

El “Huracán Irma” ha sido uno de los personajes más polémicos de La Reina del Flow. Foto: Instagram @marianagomez

“A veces uno pone las cosas en una balanza y se pregunta qué tanto uno se debe sacrificar para cumplir sus sueños. Esos momentos son difíciles, son duros. No poder estar ahí, no poder acompañarla en la cirugía, no poder darle un abrazo antes de que entrara a cirugía”, dijo.

Por su parte, aseguró que se tomó las cosas con la mayor resignación y seguridad posible. “Si yo no había podido viajar y tenía que grabar era porque la vida así lo quería. Mi momento y mi lugar estaban acá con la producción. Entender y aceptarlo con amor y tener mucha fe de que todo iba a salir muy bien”, puntualizó.

Esta experiencia marcó la vida de Mariana Gómez. La interprete visitó a su mamá días despúes cuando sus compromisos se lo permitieron pero según ella misma tratará de no estar más ausente. Desde entonces, le ha dado mayor prioridad a sus amigos, familiares y cercanos.

“La importancia de vivir el momento, el aquí y ahora, de estar presentes, sobre todo con las personas que más amamos porque no sabemos hasta cuándo van a estar ellos o hasta cuándo vamos a estar nosotros”, reflexionó.

