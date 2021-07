Andrea Valdiri rompe en llanto tras enterarse de recaída de joven que ayudó a salir de las drogas

Andrea Valdiri no pudo contener las lágrimas al hablar sobre un tema que la tiene profundamente afectada. A través de sus historias de Instagram, la bailarina confesó lo mal que se sintió al ver los videos que circulan el redes de ‘El Miura’.

Recordemos que la también empresaria se ha destacado por realizar obras sociales. En el caso de este joven, se encontraba en situación de calle y sumergido en vicios. Durante mucho tiempo, la mamá de Adhara le ayudó a mejorar su situación y lo sacó de las calles.

Sin embargo, recientemente fueron difundidos varios videos de ‘El Miura’ bajo el efecto de sustancias estupefacientes. Por lo tanto, Valdiri decidió dar un conmovedor mensaje sobre esta situación.

Andrea Valdiri lamenta profundamente recaída de ‘El Miura’

Lo que más lamento la barranquillera fue que muchos se han estado burlando de ella debido a la recaída de este joven. “No todos los días son buenos, también hay días que son malos. Hoy me levanté viendo unos comentarios de personas que me dicen: ‘se te acabó el circo’ y ‘esa platica se perdió’, pero quiero que sepan que esto no es una cuestión de dinero, era un tema de amor”, partió diciendo.

“Es un ser humano al que yo quise ayudar y le puse el empeño, porque fue más de un año de dedicación con un equipo maravilloso”, agregó la Valdiri profundamente conmovida por esta situación.

Del mismo modo, acotó que el joven tenía muchas ganas de salir de las calles y tener una nueva vida, sin embargo, a su alrededor habían personas muy perjudiciales. “Hay gente que le da trago para grabarle videos y también están los que lo incitan a beber, eso se nota. Siento que perdí una batalla”, aseguró.

También, se refirió a aquellas personas que se alegraron tras la recaída de este joven y que los planes de ayudarlo se destruyeron. “Arriba hay un Dios que todo lo ve y uno no debe de alegrarse por eso”, dijo.

“Cuando el corazón se alegra por un mal ajeno, debería hacer una pausa y preguntarse: ¿de dónde sale este sentimiento? Todos estamos unidos por un mismo hilo, aunque creas que no, y mañana puedes ser tú el que esté pasando por un mal momento”, añadió.

Destacó que siempre le “mete el corazón y alma” a las obras sociales que hace. Así que esta experiencia no la va a detener pese a que la tiene muy afectada continuará ayudando a más personas.

El portal dedicado a la fárandula colombiana @rechismes compartió las declaraciones de Valdiri y recibió muchos comentarios positivos y alentadores por parte de los internautas.

“No sé qué es peor si que él recaiga o que la gente sea de tan mal corazón”, “esas lágrimas demuestran el gran ser humano que es ella”, “lo importante es la mano que le brindaste”, y “qué triste ver estas noticias, Andrea tú eres de corazón noble, Dios te bendiga”, fueron algunos de los mensajes.

El lujoso chupón que la bailarina le compró a Adhara

Hace unod sías, Andrea Valdiri mostró a través de sus historias de Instagram un modelo del chupón que encargó para la pequeña Adhara. Lleno de oro y piedras preciosas y con un tierno “Adharita” inscrito en la parte de arriba.

Así será la pieza que según la misma empresaria le costó 3 millones de pesos. Esta excéntrica suma de dinero por un chupón generó diversas opiniones en las redes sociales.

Algunos apoyan a Valdiri en gastar lo que a ella le parezca para sus hijas si tiene las posibildiades. Por otra parte, estan los que la criticaron fuertemente por gastar esa suma en un chupón.

“Estos chupos son apoteósicos. Hay unos que son económicos: de 700 mil pesos, otros de un millón o dos millones”, precisó Valdiri.

También agregó que su hija es igual de divina que su mamá. “Y yo mandé a hacer uno que dice Adharita, le mandé a poner unas piedras y unas cositas en oro, cuesta tres millones de pesos. Entonces Adharita es una cosa divina, con sus brillantes y sus Swarovski como su madre”, aseguró.

La pequeña Adhara le trajo infinita alegría a su mamá y hermana mayor. Foto: Instagram @andreavaldirisos

