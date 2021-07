El próximo 27 de julio se llavará acabo la audiencia para definir la apelación a la medida de aseguramiento contra Nilson Díaz y Carolina Galván por la desaparición de la pequeña Sara Sofía. La fuerte declaración de Nilson Díaz sobre la muerte de Sara Sofía

Actualmente ambos están en un centro de reclusión desde que la Fiscalía imputó cargos por desaparición forzada de la menor.

La Fiscalía entonces leerá el escrito de acusación donde cuenta con más de 40 testigos y ya descartó de plano que la niña Sara Sofía haya sido regalada o vendida.

Según publicó la Revista Semana, un juez de segunda instancia resolverá la apelación que podría dejar en libertad a los dos capturados.

“La Fiscalía anticipó que se opondrán a la petición de libertad de la defensa e insistirán ante el juez que aún persisten los requisitos legales para mantener la medida de aseguramiento en contra de Galván y Díaz. Para el fiscal del caso, existe un riesgo para la sociedad, los capturados no tienen arraigo y podrían fugarse, o no asistir a las citaciones que haga la justicia”.

Sin embargo Nilson Díaz decidió hablar ante los medios y en entrevista con el canal RCN, dio un testimonio que le daría otro rumbo al proceso.

Díaz, padrastro de la niña asegura que la madre de la menor, Carolina Galván, fue quien le propuso desaparecer el cuerpo de la niña luego de una agresión infringida por la mujer que le habría causado la muerte a Sara Sofía.

De acuerdo con su versión, Galván habría golpeado fuertemente a la menor luego de que esta se negara a recibir un plato de fruta. Luego de percatarse de que Sara Sofía no presentaba signos vitales, el padrastro intentó prestarle auxilio y al no tener éxito decidieron desaparecer el cadáver.

“Carolina se la llevó al baño y la golpeó fuertemente. Ella quedó tirada en el piso. Yo cogí a Carolina, le pegué por haberle pegado a la niña, la empuje encima de la cama y cuando yo volteé a mirar al baño ya la niña estaba sin vida”, aseguró Díaz.

Por su parte, Carolina sigue insistiendo que el responsable de la muerte de la pequeña es Díaz, quien además la obligó a mentir. Los hechos aún son materia de investigación por parte de las autoridades, y ninguna de las versiones entregadas ha permitido dar con el paradero de la niña.

Recordemos que…

Ahora se conoció que Carolina Galván Cuesta fue acusada formalmente junto a su pareja, Nilson Díaz, por desaparición forzada, delito que da hasta 40 años de cárcel.

La Fiscalía General de la Nación manifestó este viernes que lo más probable es que la pequeña Sara Sofía Galván esté muerta, informó El Tiempo.

“La hipótesis que más ha cogido fuerza es que la niña falleció, y que el cuerpo sin vida fue puesto a la orilla del caño del río Tunjuelito por Nilson, compañero sentimental de Carolina”, precisó.

Y es que la madre de la menor estuvo en un interrogatorio, que fue revelado por Noticias RCN.

Carolina Galván contó minuto a minuto lo que pasó desde el día de la muerte de Sara Sofía, el 27 de enero. Dijo que salió de su casa a las 11:00 a.m. y dejó a menor con su compañero sentimental. Dice que salió a prostituirse y que regresó a las 4:00 de la tarde y la niña estaba dormida.

A las 6:00 p.m. Nilson se paró a mirar a la niña y le dijo “Veo a la niña botando espuma por la nariz, entonces me ataqué a llorar y empecé a mover la niña para que se despertara y no despertó. Nilson me abrazaba y me decía que tranquila, que me calmara…La dejamos como media hora ahí y al rato Nilson cogió una cobija azul oscura, la envolvió, la metió en un costal blanco y la dejó en la sala”.

Después agregó que “nos acostamos a dormir. Los niños comenzaron a decir que Sarita estaba viva y Nilson los regañó. Les dijo que eso no era un juego.

Los cuatro niños se dieron cuenta de que Sarita estaba muerta. Ellos preguntaban que qué había pasado y Nilson decía que no sabía. Yo no podía dormir y miraba cada rato para la sala a ver si la niña de pronto la escuchaba llorar y la podía sacar”.

Al día siguiente se fueron a reclamar un bono alimentario, regresaron a la casa y el cuerpo seguía ahí, envuelto en un costal, tirado en la sala, donde permaneció hasta el día siguiente. Es decir, conservaron el cuerpo más de 48 horas. El viernes, 29 de enero, luego de ir a un culto religioso, al volver a la casa, el cuerpo ya no estaba. Carolina Galván cuenta que Nilson le confesó que había desaparecido el cadáver.

Esta versión aunque no es nueva, es en la que se sigue basando la madre de la menor para indicar que Sara Sofía está muerta.

Tras esos testimonios, el ente investigador presentará varios documentos en contra de la madre de la menor y su pareja sentimental. Además, citará a 47 testigos, incluida Xiomara Galván Cuesta, quien denunció la desaparición.