La desaparación de Sara Sofía sigue siendo un misterio para las autoridades. Madre de Sara Sofía revela cómo fueron las últimas horas junto a la menor

Esta semana la madre de la menor estuvo en un nuevo interrogatorio, que fue revelado por Noticias RCN.

La menor de 23 meses fue reportada como desaparecida por sus familiares desde el pasado 15 de enero del 2021. La menor vivía con su tía, hermana de su mamá y quien tenía la custodia de la niña.

Carolina Galván contó minuto a minuto lo que pasó desde el día de la muerte de Sara Sofía, el 27 de enero. Dijo que salió de su casa a las 11:00 a.m. y dejó a menor con su compañero sentimental. Dice que salió a prostituirse y que regresó a las 4:00 de la tarde y la niña estaba dormida.

A las 6:00 p.m. Nilson se paró a mirar a la niña y le dijo “Veo a la niña botando espuma por la nariz, entonces me ataqué a llorar y empecé a mover la niña para que se despertara y no despertó. Nilson me abrazaba y me decía que tranquila, que me calmara…La dejamos como media hora ahí y al rato Nilson cogió una cobija azul oscura, la envolvió, la metió en un costal blanco y la dejó en la sala”.

Después agregó que “nos acostamos a dormir. Los niños comenzaron a decir que Sarita estaba viva y Nilson los regañó. Les dijo que eso no era un juego. Los cuatro niños se dieron cuenta de que Sarita estaba muerta. Ellos preguntaban que qué había pasado y Nilson decía que no sabía. Yo no podía dormir y miraba cada rato para la sala a ver si la niña de pronto la escuchaba llorar y la podía sacar”.

Al día siguiente se fueron a reclamar un bono alimentario, regresaron a la casa y el cuerpo seguía ahí, envuelto en un costal, tirado en la sala, donde permaneció hasta el día siguiente. Es decir, conservaron el cuerpo más de 48 horas. El viernes, 29 de enero, luego de ir a un culto religioso, al volver a la casa, el cuerpo ya no estaba. Carolina Galván cuenta que Nilson le confesó que había desaparecido el cadáver.

Esta versión aunque no es nueva, es en la que se sigue basando la madre de la menor para indicar que Sara Sofía está muerta.

Según Noticias RCN, la Fiscalía cuenta con casi 25 testimonios que vienen brindando pistas para tratar de determinar qué sucedió realmente con la niña.

La hipótesis que indicaría que Sara Sofía murió por golpes

Ahora investigan si los golpes propinados por la madre de Sara Sofía Galván habrían ocasionado la muerte de la bebé.

El diario El Tiempo explicó que:

“Poco a poco se ha venido conociendo que no sería tan cierta la versión de que la niña murió tras haber ingerido alimentos y posteriormente tomado una siesta, sino que se investiga si un fuerte golpe ocasionado por su progenitora habría sido la causa del deceso de la menor” indica el medio.

Además dicen que hay testigos que han dado cuenta de esta versión, pero están protegidos.

Luego de la violenta muerte, el cuerpo herido de la niña habría sido conducido por Nilson Díaz a una especie de alcantarilla o ducto del caño en el barrio Class Roma, en el sur de la ciudad, explicó el medio.

Incluso dicen que Díaz, tendría conocimiento del lugar exacto donde fue dejado el cadáver y quien tendría la capacidad de guiar a las autoridades para encontrarlo.

Por ahora Nilson y Carolina se mantienen en su versión de una muerte accidental.

La pareja decidió que no aceptarían cargos por el delito de desaparición forzada agravada.

