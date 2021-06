El lujoso carro deportivo que estrenó Yeferson Cossio vale más de 340 millones de pesos

Desde que se realizó un implante de senos por un reto, el nombre de Yeferson Cossio se hizo muy conocido en Colombia. En su cuenta de Instagram suma 5,2 millones de seguidores con quienes comparte sus bromas pesadas, retos, concursos y su vida privada.

El influencer recientemente impactó a sus fans con su nueva adquisión: un lujoso auto deportivo. A través de sus redes sociales, el joven paisa mostró la exclusiva máquina.

El influencer suma más de 5 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio exhibe su nuevo auto deportivo

“Nuevo bebé: único en Colombia”, escribió Yeferson Cossio en la publicación que hasta el momento tiene más 557 mil ‘likes y miles de comentarios.

El nuevo auto del paisa es un Chevrolet Corvette Stingray 2021 y fue importado debido a que es un modelo exclusivo que todavía no está disponible en Colombia. Según el sitio oficial de esta marca, el precio de esta maravilla es de 90.125.

Esto representa más de 340 millones de pesos según el cambio del día. Y aunque ya tenía un carro de esta misma marca, el influencer decidió adquirir este. Las características del deportivo son: un motor de V8 de 6.2 L y unos 495 caballos de fuerza, ventanas automáticas, espejo con cámara trasera, una pantalla táctil entre otas.

Las reacciones de sus seguidores y un dato importante que agregó el influencer

“Felicidades mi cieloooooo. Lo mejor del mundo siempre para ti, la vida te lo seguirá concediendo”, escribió la publicación su pareja la también influencer Jenn Muriel. Por su parte, su hermana Cintia Cossio le dijo: “¡Ahhhhh! Rompiéndola como siempre”.

Además, otras personalidades como La Liendra, Sebastian Flor Tamayo, Anderson Niño y Alexander Ospina felicitaron a La Liendra por su nuevo auto.

Del mismo modo, Yeferson Cossio también comentó la publicación resaltando un detalle de una de las fotos. “Todos ven el carro y nadie ve que me puse de pie. Ya empecé a dar mis primeros pasos“, destacó el influencer.

Recordemos que el pasado 18 de marzo el creador de contenidos sufrió un aparatosos accidente que le provocó 16 fracturas. Esa mañana, él junto a su novia despertaron y se fueron a tomar un café en la terraza en el segundo piso de su casa.

Asimismo, Cossio intentó sentarse en la baranda pero como había llovido estaba mojada y se resbaló y cayó encima de un tronco. Desde entonces, ha estado en silla de rueda para recuperarse de este suceso. Sin embargo, cómo lo podemos ver en esta publicación ya puede pararse solo lo cual es un avance.

El influencer le regaló una casa a abuela de bajos recursos

Yeferson Cossio en reiteradas ocasiones ha demostrado que tiene muy buenas intenciones, sobre todo cuando se trata de adultos mayores, niños y animales desprotegidos. Hace unos días, el generador de contenidos superó los 5 millones de seguidores de Instagram.

Pese a que sus ocurrencias son muy criticadas, sus buenas acciones lo han llevado a ganarse el apoyo de sus seguidores que cada vez crecen más. Varias de sus accioneshan demostrado que no todo es lujo para él, sino también piensa en los demás.

Asimismo, hace poco reveló que ya regaló la tercera casa del 2020. Esta vez fue para una abuelita que cuida de su nieto con sindrome de down.

“Le di el dinero para construir una casa a esta señora que tiene un nieto con síndrome de down, no se exactamente qué pasó con sus padres pero no están”, escribió en la publicación.

“Ella va a vivir el desto de su vida con su nieto en las mejores condiciones”, agregó. También dijo que la nueva vivienda está en construcción, pero en cuanto esté lista la mostrará.

