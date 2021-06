Con dos días de nacida, la hija de Andrea Valdiri tiene su propio Instagram y suma casi 300 mil fans

La bailarina Andrea Valdiri se convirtió en mamá por segunda vez. La barranquillera dio a luz este miércoles 9 de junio a la pequeña Adhara Valdiri tras 38 semanas de gestación.

Tanto la empresaria, como su hija mayor Isabella de 10 años están muy felices con la llegada de la nueva integrante de la familia. Asimismo, los seguidores de la influencer se han mostrado muy emocionados por el nacimiento de la bebé. En varias oportunidades expresaron que la espera por conocerla fue “eterna”.

Adhara Valdiri es la segunda hija de la influencer colombiana. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Andrea Valdiri suma en su cuenta de Instagram más de 6 millones 200 mil seguidores. Con ellos ha compartido todos los detalles de su embarazo, emprendimientos y su vida personal.

Su última publicación en la mencionada red social, mostró el rostro de su princesa. “Les presento la cosita más hermosa”, escribió en el post que ya tiene más de 1 millón 200 mil ‘likes’.

La hija de Andrea Valdiri ya tiene Instagram

Adhara Valdiri ya tiene su propio perfil en Instagram con casi 300 mil seguidores en menos de 24 horas. La primera publicación en dicha cuenta es un corto video con la canción de fondo Todo de ti de Rauw Alejandro.

En el clip la bebita tiene sus manitos en su cara y su mamá se las quita para mostrar su rostro. “Hola tíos y tías soy Adhara Valdiri”, escribió Andrea en nombre de la bebé.

“Declaro cielos abiertos llenos de miles de bendiciones para Adhara”, “esa bebé será emprendedora como su mamá”, “no puedo con tanta hermosura”, “es perfecta, Dios la bendiga” y “qué preciosa es”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Por su parte, la hermana mayor Isabella Valdiri también posee su cuenta propia en la mencionada red social. La pequeña es una violinista en formación y tiene 1 millón 100 mil seguidores.

Por otra parte, la tendencia de crearle cuenta en redes sociales a los bebés es cada vez más recurrente. Recordemos que Valerie Domínguez y Juan David Echeverry también lo hicieron con su pequeño Thiago Echeverri Dominguez.

Epa Colombia quiere ser la madrina de Adhara

Recientemente, la influencer Epa Colombia realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de Instagram. Fue entonces cuando un internauta le consultó: “¿te gustaría ser la madrina de la hija de Andrea Valdiri? y dijo que sí.

“Amo a Andrea Valdiri, la amo, la respeto, es una mujer valiente, fuerte, berraca, guerrera, ¡ay amiga! Pero no me dejó ser la madrina, que rabia, la maldad, pero igual voy a ser la tía y no le va a hacer falta nada porque voy a ser la tía rica, mucho dinero” confesó Epa Colombia.

Pese a que la amistad entre ambas personalidades tiene poco tiempo, se nota que es muy auténtica. La cercanía entre ellas nació cuando Valdirí invitó a Epa Colombia para el baby shower de Adhara y ella asistió muy feliz.

A través de sus historias también le envío un conmovedor mensaje a la empresaria destacando sus cualidades y su cariño hacía ella.

“Amigas, quiero ver a Andrea Valdiri, me cae muy bien. Me parece una mujer de admirar, una mujer fuerte, valiente. No sé, siento que la amo mucho amigas. Me cae súper bien, me parece única. Tienes que comprarle muchos labiales, están muy bellos. Ella es apoteósica”, escribió.

Te puede interesar:

Daniella Álvarez sigue generando admiración: jugó a los bolos y deja claro que es muy buena

Mariana Gómez, «Irma» en La Reina del Flow, confesó su gran sacrificio para cumplir con el rodaje

El robo del que fue víctima La Liendra mientras hacía un video