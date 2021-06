El robo del que fue víctima La Liendra mientras hacía un video

Un trago amargo vivió este sábado La Liendra. El influencer dejó un bolso estilo canguro con muchos objetos importantes mientras grababa un video y cuando lo fue a buscar no lo encontró.

A través de sus historias de Instagram, el novio de Dani Duke contó que fue víctima de hurto, reconociendo su descuido. En su relató aseguró que cuando terminó de grabar el video, regresó al árbol donde había dejado sus pertenencias, sin embargo estás ya no estaban.

De inmediato llegó a la conclusión que alguien pasó y se llevó su canguro. “Ven este bolso, me lo quité para hacer una historia y se me olvidó recogerlo y cuando nos devolvimos ya no estaba”, escribió en una historia mostrando a sus seguidores el objeto.

La Liendra perdió dinero, tarjetas de crédito y documentación

Mauricio Gómez detalló en un video cómo pasó todo y les confesó que lo que más le preocupaba era que en el bolso habían cosas importantes. La Liendra perdió dinero, tarjetas de crédito y documentación personal.

“Liendritas cosas que no más me pasan a mí, me quité el cangurito que ustedes ven en las historias, lo puse en la calle para grabar algo y se me olvidó cogerlo. Nos acordamos, nos dio por subir y ya no estaba, mínimo alguien lo cogió. Lo malo es que ahí tenía muy buen dinero, las tarjetas de crédito, la cédula, el pase, todo lo tenía ahí”, dijo el creador de contenidos.

Asimismo, La Liendra fue hasta una construcción cerca del lugar de los hechos para ver si alguien podría ayudarlo en su búsqueda. El influencer les consultó a los trabajadores si sabían de alguién que había pasado por allí pero nadie le dio información.

“¿Hace poquito no vino un muchacho en una moto?”, preguntó el colombiano pero no recibió una respuesta concreta. Del mismo modo, regresó al lugar donde vio por última vez el bolso para seguir investigando.

Tras no tener resultados en la búsqueda de sus cosas, La Liendra decidió acudir a la buena voluntad de la persona que se lo llevó. El colombiano lanzó un mensaje haciendo la solicitud de que le entregen el bolso y a cambio dará una recompensa.

“Si la persona que tiene mi bolso está viendo esto por favor entrégueme los documentos y si es una persona de bien también la plata. Yo daré una muy buena recompensa si actúan como personas correctas”, escribió el ex de Luisa Castro.

“Acá es cuando uno se da cuenta si eres una persona buena o mala, con ver mi cédula sabrás que soy yo y me pueden dejar las cosas en la obra donde la encontraron. Donde estaba tirado el bolso, un poco más arriba hay una obra en contrucción, ahí pueden preguntar por mi con el portero o preguntar por el patron y ellos se comunican conmigo, bendiciones”, cerró.

El influencer mostró su antigua casa

Hace unas semanas atrás, La Liendra compartió un video donde muestrasu primer hogar y algunos regalos que le ha dado a su mamá. Aunque el inmueble no era el más cómodo ni lujoso, se mostró agradecido por haber contado con ese espacio.

Gracias a los ingresos que ha adquirido el influencer, con el tiempo pudo comprarle una mejor casa a su mamá. En el video relató que ella sufrió muchos maltratos por parte de su padre, porque no tenía para donde irse. Cabe destacar que el progenitor del creador de contenidos fue asesinado cuando él tenía 3 meses, según lo relató en su cuenta de YouTube.

Mauricio Gómez también muestra el momento en el que le regaló un carro a su madre, y no conforme con eso, tambiénnegoció una segunda casa para ella. Al parecer, el inmueble tiene un valor sentimental y la madre se la pidió al influencer.

