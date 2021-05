¿Me has sido infiel? La Liendra probó a Dani Duke en un detector de mentiras y esto ocurrió

La Liendra y Dani Duke mantienen una estable relación sentimental y a través de sus redes sociales se les ve muy felices juntos. Recientemente, a la influencer se le consultó sobre qué era lo que más la tenía enamorada.

En una entrevista con Andrea Valdiri, la paisa habló sobre las cualidades de su pareja. Duke aseguró que lo que más le encanta de Mauricio es la forma como la trata y también la profunda admiración que siente por él.

Ya han pasado algunos meses desde que la pareja de influencers confirmó la relación. Foto: Instagram @daniduke

“Lo que más me cautivó de él fue la admiración. Yo empecé a conocerlo mucho, vi lo disciplinado que es, él es demasiado juicioso, es demasiado noble, tiene un corazón demasiado lindo. Cómo me trata, él me trata como si fuera una princesa. Eso es lo que más me gusta de él”, aseguró.

Sin embargo, una nueva dinámica que utilizó La Liendra en sus historias de Instagram podría generar “problemas” en esta pareja. El creador de contenidos usó un detector de mentiras para que su novia le contestara algunas preguntas a los internautas.

Todo iba bien hasta que un seguidor consultó ¿le has sido infiel a Mauricio? y el panorama se volvió un poco incómodo en la pareja.

La Liendra usa un detector de mentiras con Dani Duke

El influencer aseguró en sus historias: “Muchas gracias a la persona que hizo está pregunta… usted Daniela ¿me ha sido infiel alguna vez?”. Por su parte, Duke contestó que no, sin pensarlo, con su mano puesta en el aparato.

Asimismo, mientras esperaban el resultado ambos estaban muy nerviosos. “Ya lo vamos a ver… mi corazón está a puntdo de romperse”, dijo el creador de contenidos mientras esperan la respuesta.

Para su sorpresa, el detector de mentiras arrojó que la joven paisa estaba mintiendo, pues le soltó una pequeña descarga eléctrica. Inmediatamente, La Liendra se mostró indignado.

“Mona esto es increíble… ¿con quién?”, le preguntó mientras ella reiteraba que no le había sido infiel. “De pronto con el pensamiento cuando miro otros hombres”, le contestó Duke.

Esta respuesta también molestó a la Liendra. “O sea que miras a otros hombres”, y ambos rompieron la tensión enre risas y la influencer le sentenció “QUE NO” y le dio un beso en la mejilla.

Y aunque se trató de una dinámica y aparentemente todo es broma, más adelante hubo otras preguntas igual de comprometedoras y delicadas que también reprobó la paisa.

Critican al influencer por tratar el cuerpo de Dani Duke como un trofeo

Ya han sido varias ocasiones en las que el youtuber comparte contenido halagando de forma vulgar el cuerpo de su pareja. En unas vacaciones que tuvieron en Cancún, la pareja posteó una foto que fue blanco de críticas.

Todo empezó cuando una usuaria aseguró: “Súper de mal gusto que siempre muestres su cuerpo como un trofeo. @daniduke te mereces más que ser un objeto”.

Foto: Instagram @daniduke

En una oportunidad, Dani Duke publicó un video donde le prohíbe a La Liendra tocarle el trasero, por lo que comienza a simular que está llorando. “No te lo voy a dar”, le dice la famosa, a lo que el influencer le da una nalgada.

Pese a que muchos seguidores se rieron del material, otros consideraron que el creador de contenido está obsesionado con las nalgas de su pareja y luce de mal gusto que lo demuestre tanto públicamente. “No entiendo por qué ella se deja ver así”, “tanto que presume y quizás ni se lo ha comido” y “son un mal ejemplo para cualquier pareja”.