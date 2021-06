Mariana Gómez, “Irma” en La Reina del Flow, confesó su gran sacrificio para cumplir con el rodaje

Mariana Gómez le da vida a ‘El Huracán’ Irma en la éxitosa telenovela La Reina del Flow. La actriz ha hecho una excelente trabajo y se ha ganado el cariño y apoyo de miles de fans.

Pero su responsabilidad y compromiso con el rodaje le costó un gran sacrificio a la joven paisa. En entrevista con el programa La Red , Gómez reveló lo que hizo para cumplir con las grabaciones de la segunda temporada.

Instagram @marianagomez

Mariana Gómez y su sacrificio por grabar La Reina del Flow 2

Mariana Gómez estaba en pleno rodaje en Bogotá cuando su mamá se tuvo que someter a una complicada operación neurológica en Medellín. La actriz teveló al gran dolor que le produjo renunciar a al hecho de estar al lado de ella en un momento tan importante. Sin embargo, su responsabilidad fue mayor y se quedó grabando.

“A veces uno pone las cosas en una balanza y se pregunta qué tanto uno se debe sacrificar para cumplir sus sueños. Esos momentos son difíciles, son duros. No poder estar ahí, no poder acompañarla en la cirugía, no poder darle un abrazo antes de que entrara a cirugía”, dijo la artista de 29 años.

“Claramente uno siempre tiene la fe de que todo va a salir bien, pero a veces las cosas no salen como uno espera y existe como esa angustia de no poder haberla abrazado y acompañado por el trabajo”, puntualizó.

“Nadie se imagina la angustia que sentí. La impotencia de no poder estar ahí para darle un abrazo y decirle que todo iba a salir bien. Aunque les confieso que por dentro estaba llena de miedo de que algo no saliera bien”, confesó en un post de Instagram.

Pese a que la operación fue muy compleja, y tardó más de lo esperado terminó siendo todo un éxito. La actriz asegura que mientras estaba trabajando le pedía a Dios para que todo saliera bien en el quirófano.

Por su parte, aseguró que se tomó las cosas con la mayor resignación y seguridad posible. “Si yo no había podido viajar y tenía que grabar era porque la vida así lo quería. Mi momento y mi lugar estaban acá con la producción. Entender y aceptarlo con amor y tener mucha fe de que todo iba a salir muy bien”, puntualizó.

Un antes y despúes para la actriz

Esta experiencia marcó la vida de Mariana Gómez. La interprete visitó a su mamá días despúes cuando sus compromisos se lo permitieron pero según ella misma tratará de no estar más ausente. Desde entonces, le ha dado mayor prioridad a sus amigos, familiares y cercanos.

“La importancia de vivir el momento, el aquí y ahora, de estar presentes, sobre todo con las personas que más amamos porque no sabemos hasta cuándo van a estar ellos o hasta cuándo vamos a estar nosotros”, reflexionó.

También destacó la importancia de poner a la familia en primer lugar. “Tampoco sabemos en qué momento la vida nos puede cambiar. Lo más importante es aprender a valorar el momento presente, valorar la familia, la salud”, afirmó.

Las facetas de la artista

Mariana Gómez interpreta a una cantante de música urbana en La Reina del Flow. Sin embargo, su papel no está muy lejos de la realidad pues también es apasioanda por la música en la vida real.

Cabe recordar que Gómez participó en el 2013 en el reality musical La Voz Colombia. Asimismo, en su cuenta de Instagram constantemente comparte covers y actualmente se encuentra preparando su propia mpusica.

Por otra parte, la colombiana también participó en el programa culinario MasterChef Colombia entre 2019 y 2020.

Instagram @marianagomez

