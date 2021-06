Juliette Pardau no publica fotos con su novio Julián Román y esta es la razón

Juliette Pardau y Julián Román es una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Pese a que la actriz es venezolana, se ha ganado el cariño y el respeto del público colombiano.

La caraqueña se ganó gran admiración en su país vecino tras darle vida a la Daniela Daza, protagonista de la telenoveña Pa’ quererte del Canal RCN. Y pese a ser muy activa a través de sus redes sociales, no suele exponer su vida privada sobre todo en cuanto a su relación sentimental.

En este sentido, Pardau prefiere publicar sobre sus proyectos profesionales, fotos con sus compañeros de trabajos y un poco de sus pasatiempos.

La imagen que Juliette le dedicó a Julián Román en su cumpleaños, hace algunos años. Foto: Instagram @juliepardau

Juliette Pardau revela la razón por la que no publica fotos con su novio

La destacada actriz realizó la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. Fue entonces cuando un usuario le consultó: “¿Por qué nunca subes fotos o historias con tu novio?”.

Por su parte, Pardau le respondió: “Creo que hay aspectos de la vida que hay que mantener privados. La verdad siempre he sido así, como que nunca me lo he cuestionado, es decir, en mis relaciones anteriores tampoco he subido fotos ni estoy poniendo mensajes, entonces no es algo nuevo”.

Para Juliette Pardau es importante mantener su vida sentimental lo más privada e íntima posible. De hecho, hay muchas personas que desconocen la relación que tiene con el también actor.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula @rastreandofamosos compartió las declaraciones de la artista y los usuarios dieron su opinión. “Así soy yo 5 años de relación y cero foto ni lo presumo y así somos felices las redes sociales contaminan”, “totalmente de acuerdo con ella” y ” mejor después terminan y a borrar ese montón de fotos”, fueron algunasde los comentarios.

Julián Román también contó por qué no exhibe a su novia en redes

Por su parte, la pareja de Juliette Pardau también se ha mostrado muy hérmetico en sus redes sociales sobre su relación. En entrevista para el programa La Red, Julián Román expuso sus razones personales.

Según el intérprete, sus redes sociales están dedicadas a su trabajo y también a ayudar a los colombianos. Recordemos que se ha visto muy involucrado con todos los hechos alrededor del paro nacional.

Sin embargo, es de su elección no compartir su vida privada a través de las plataformas. “Se ha vuelto más importante la vida privada que lo que hace el actor y me parece que eso es respetable, pero ventilas toda una relación”, aseguró.

Comentó que respeta a las personas que viven de sus redes sociales y muestran toda su vida allí. Sin embargo aclaró que al mostrar todo, hay un espacio para que las personas critiquen y comenten sobre su vida privada, y eso es algo que él no quiere abrir.

“No quiero que opinen sobre mis relaciones. Mi relación con Juliette es un tesoro, no voy a permitir que nadie hable mal de ellas porque nadie se ha enterado cómo son mis relaciones”, destacó.

Según el artista, es mucho más importante demostrarle el amor personalmente a la persona con quién comparte su vida que exponerlo públicamente.

Más de 730 mil fans acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @juliepardau

