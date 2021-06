Así se veía Luisa Fernanda W antes de volverse influencer

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más comentadas del país. Así se veía Luisa Fernanda W en uno de los primeros videos que subió a redes

Esto, debido a su relación con el cantante Pipe Bueno y a su hijo Máximo.

Las dos figuras públicas se han convertido en una de las parejas más admiradas de la farándula.

Y es que parece que su romance pasa por un gran momento y están mejor que nunca.

De hecho, Luisa declaró que han encontrado el equilibrio perfecto entre su vida personal y lo que publican en redes sociales.

Por otro lado, la pareja finalmente publicó videos e imágenes de su nueva empresa, un restaurante mexicano a las afueras de Bogotá.

Este ha sido muy comentado en redes sociales, y llevará por nombre “Rancho MX”.

Muchos se preguntan cuándo abrirán sus puertas al público.

De la misma forma, su vida profesional también sigue creciendo.

Y es que Pipe se estrenará como actor en una de las nuevas series de la plataforma Disney+.

Allí actuará junto a Karoll Sevilla, Juliana Velásquez y otros actores y actrices de talla internacional.

Por su parte, Luisa aseguró que está empezando a estudiar algo completamente nuevo.

Sin embargo, no ha dado más detalles sobre el tema y aseguró que lo hará cuando termine.

Asimismo, lanzará una línea de ropa en conjunto con JoyStaz que pronto saldrá a la venta.

Para nadie es un secreto que Luisa ha trabajado en redes sociales durante varios años.

De hecho, saltó a la fama cuando aún no tenía ningún tipo de cirugías.

A través de sus redes sociales, la influenciadora afirmó que aún no ha olvidado de dónde viene.

“A mi no se me olvida cómo inicié en este mundo digital. Esta época me recuerda a esa Luisa soñadora con una visión tan clara, recuerdo que muy poca gente me entendía en ese momento “.