Pipe Bueno dejó un romántico mensaje en sus redes sobre el día de la madre para Luisa Fernanda W . El conmovedor mensaje de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W por el día de la madre

Este domingo muchos decidieron conmemorar el día de la madre, como se volvió costumbre algunos subieron fotos a sus redes sociales con tiernos mensajes.

Uno de ellos se robó la atención, fue precisamente el de Pipe Bueno para su pareja Luisa Fernanda W, quien escribió una hermosa dedicatoria.

“Que hermoso ha sido Dios y la vida por haberme regalado una compañera de vida tan increible, tan trabajadora, fuerte, incansable, creativa, tan amorosa, tan Parcera, tan guerrera, de sentimientos lindos, de mucha luz y buena energia, pero sobre todas estas cosas una GRAN MAMÁ… es más una MAMÁ-SITA” comenzó su escrito.

Además resaltó que la labor de Luisa al ser mamá no se limita a unas cuantas cosas, “que no es un solo día porque su trabajo como madre comienza un día cuando se gesta ese bebé en el vientre y después no se acaba jamás, sino hasta que Dios lo permite” dijo Pipe.

El conmovedor mensaje de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W por el día de la madre

Ante sus palabras muchos son quienes halagaron su hermosa declaratoria para la mamá de su hijo Máximo.

Luisa fue madre hace un par de meses, fruto de su amor con Pipe Bueno nació Máximo y ahora es uno de los bebés más populares de la farándula.

La influenciadora reveló que su situación fue muy difícil al momento de dar a luz,

Y es que duró 18 horas en trabajo de parto, y finalmente no pudo tener a su bebé de forma natural.

“Fue bien difícil, fueron 18 horas de trabajo de parto y terminé en una cesárea de emergencia”, afirmó.

En sus redes sociales, Luisa ha documentado los procesos más importantes de su hijo.

Los videos de Máximo son un éxito en sus redes sociales y tienen millones de likes y comentarios.

Ahora , ha enamorado a sus fanáticos con uno de sus videos más recientes.

Y es que a través de sus historias mostró el momento en el que su hijo disfrutó por primera vez una piscina.

Allí se ve al pequeño Máximo disfrutando del agua, mientras ve muy concentrado a su mamá.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos han resaltado la ternura del video.

Parece que Máximo se sintió muy bien en el agua y no lloró mientras la influenciadora lo sostenía.