Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras colombianas más comentadas. “No puedo pasar de este punto” Luisa Fernanda W habló sobre su figura en redes

En parte, esto es debido a su relación con Pipe Bueno y a su hijo Máximo.

Vale la pena mencionar que la influenciadora y el cantante empezaron a hablar poco después de la muerte de Legarda, el ex de Luisa.

Esto causó revuelo e hizo que la también cantante fuera muy criticada.

Legarda falleció en febrero del 2019 y en octubre Luisa y Pipe ya habían confirmado su romance.

Asimismo, en enero del 2020 confirmaron que estaban esperando a su primer hijo.

Con este anuncio, la influenciadora se unió al baby boom en la farándula colombiana.

A través de sus redes sociales se mostró muy emocionada en todos los meses de su embarazo.

De la misma forma lo hizo cuando nació su hijo, algunos meses después.

Máximo nació el 28 de octubre del 2020 después de un largo trabajo de parto.

De hecho, hace varios días la influenciadora y el cantante publicaron un video del momento.

En este, salieron a la luz varios detalles que nadie sabía sobre Máximo y sus primeros momentos.

Luisa y Pipe revelaron que ella planeaba tener un parto natural y sin ayuda de medicamentos.

No obstante, el dolor aumentó tanto que finalmente ella tuvo que pedir que le inyectaran la epidural.

Al hacer esto, el ritmo cardiaco de Máximo disminuyó alarmándolos a todos.

Así sucedió varias veces, cuando la influenciadora recibía oxitocina, por lo que decidieron que no se pondría más el medicamento.

Esto sucedió en varias oportunidades por lo que decidieron no poner en riesgo la vida de Luisa o de su bebé y finalmente Máximo nació por cesárea.

Lo cierto es que Luisa recuperó su figura bastante rápido, lo que sorprendió a muchos.

Dos meses después de tener a su hijo, la influenciadora posteó fotografías en la playa junto a Pipe Bueno.

Allí es más que evidente que de su embarazo no quedaba rastro alguno.

Muchas le preguntaron a Luisa cómo había conseguido esto tan rápido.

A lo que ella siempre respondió que la razón era la lactancia de Máximo y una alimentación balanceada.

Además, luego retomó sus rutinas de ejercicio, con las que volvió completamente a su figura antes de ser mamá.

Ahora, a través de sus redes sociales, la influenciadora se ha sincerado con sus seguidores.

Allí afirmó que durante los últimos días no ha sido disciplinada con su alimentación.

Además, dejó de hacer ejercicio por lo que ha subido un poco de peso, según ella.

“Claramente si estoy más cachetona, pero es que me he dedicado a estar comiendo mucho y no he estado haciendo ejercicio”, afirmó.