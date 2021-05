Daniella Álvarez ha dado mucho de qué hablar durante el último año. Daniella Álvarez conmemoró un año de su cirugía y reveló detalle sobre su relación

Esto, debido a los problemas que tuvo su salud durante el año 2020.

Y es que a inicios del año pasado, además de la pandemia, un detalle cambió su vida.

La presentadora se dio cuenta de que tenía una masa en su estómago y se preocupó.

Por esto, empezó a hacerse exámenes médicos, los que afirmaron que debía pasar por una cirugía para extraerla.

Esta fue el 15 de mayo, y tanto ella, como su familia, pensaban que sería algo rápido y sin complicaciones.

Sin embargo, para nadie es un secreto que finalmente no fue así.

View this post on Instagram

Y es que hubo una complicación por la que sus piernas estuvieron sin flujo sanguíneo durante un momento.

La presentadora tuvo una isquemia, por la que perdió su pie y parte de su pierna izquierda.

Aunque intentaron recuperarla de varias maneras, lo cierto es que finalmente tuvieron que amputarla.

Ella lo contó todo a través de sus redes sociales, pues millones de personas estaban preocupadas por ella.

Al parecer, en todo momento Daniella se mostró positiva y optimista por lo que vendría.

Incluso al saber que su pie derecho también tenía problemas y aunque no tendrían que amputarlo, no volvería a moverlo como antes.

Hasta el día de hoy, la modelo debe usar su prótesis y en su otro pie, un elemento médico que la ayuda a mantenerse de pie.

Ha comentado que el proceso no ha sido fácil, pero ella ha logrado recuperarse en poco tiempo.

View this post on Instagram

Durante su recuperación contó con la ayuda de sus padres, sus hermanos y su novio, el actor Lenard Vanderaa.

No obstante, desde diciembre aumentaron los rumores sobre una posible ruptura.

Actualmente ha recuperado la mayor parte de su vida normal, regresó a los medios colombianos y ha vuelto ha hacer deporte.

En su cuenta de Instagram le ha mostrado a sus seguidores que puede montar bicicleta y nadar, además está aprendiendo a usar patines nuevamente.

Por otro lado, fue contratada como presentadora de “El Desafío The Box” junto a Andrea Serna.

Allí también ha demostrado su fortaleza y constantemente inspira a los competidores.

Ahora, nuevamente a través de Instagram ha conmemorado el primer año de “la cirugía que le cambió la vida”.

View this post on Instagram

“Cumplo 1 año de la cirugía que cambió mi vida para siempre. Un año en el que he luchado contra todas las dificultades, aprendiendo lo importante que es ACEPTAR, VALORAR y AGRADECER. Que importa lo difícil que es o ha sido, yo decido ser feliz cada día de mi vida”, escribió.

Allí mostró varias instantáneas de su llegada al hospital junto a su mamá y a su hermano.

La publicación ha recibido bastantes comentarios sobre su vida y la inspiración que logró.

Sus seguidores y amigos siguen manifestándole lo fuerte que es y todo lo que le ha enseñado a muchos.

Mientras que otros se han centrado en la confirmación de la presentadora del fin de su relación con Lenard Vanderaa.

Por medio de sus historias le envió un mensaje y agradeció por su presencia en medio de su recuperación.

“El que me mostró cada día el significado de amor incondicional Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar. Gracias infinitas”, escribió.