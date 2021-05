Daniella Álvarez fue una de las figuras de la farándula que más dio de qué hablar durante el 2020. Daniella Álvarez se pronuncia por el paro y sus palabras generaron rechazo

La influenciadora perdió su pie y parte de su pierna izquierda, lo que impactó a muchos.

En redes sociales su caso fue ampliamente comentado y admirado, pues ella siempre se mostró positiva.

Ahora ha pasado casi un año y la presentadora ha recuperado su vida normal.

Ahora en redes sociales la presentadora se convirtió en tendencia por algo completamente diferente.

Y es que el país está pasando por una situación muy complicada.

Esto, desde el 28 de abril que inició el paro nacional, que se ha hecho indefinido.

Las marchas y protestas ya cumplen siete días y un gran número de heridos.

En el país se han disparado las denuncias sobre violencia por parte de la Policía y del ESMAD.

Varios artistas nacionales e internacionales han usado sus redes sociales para denunciar lo que está pasando.

Por esto, varios han solicitado ayuda internacional para evaluar lo que está pasando en el país.

Es el caso de figuras internacionales como Residente, Justin Bieber, Ester Expósito, Rosalía y Nicky Jam, entre otros.

Y de artistas colombianos como Karol G, Kali Uchis, Adriana Lucía, J Balvin, Shakira.

Es por esto que muchos se preguntaban por la presentadora y por qué no había hablado sobre el tema.

Finalmente lo ha hecho hace tres horas, tras siete días de protestas en el país.

Se pronunció a través de su cuenta de Instagram en la que publicó una bandera de Colombia, como muchos famosos.

“Por favor NO a la violencia, NO al vandalismo, NO a la sangre porque esto no conduce a NADA. Que prime la cordura, el diálogo y la Paz en nuestro país” escribió.