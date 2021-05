La famosa influencer Mabel Cartagena quien vivía en Cali compartió su situación en las redes sociales. Mabel Cartagena tuvo que salir de Cali por la difícil situación del paro

En los últimos días Colombia vive jornadas de protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque, por eso miles de ciudadanos han salido a las calles a manifestar su inconformismo.

Algunos artistas y personalidades de la farándula colombiana se han sumado, entre ellos, Lina Tejeiro, Luisa Fernanda W, Alejandro Riaño, Julián Román, Carolina Guerra y Adriana Lucía, entre otros.

Sin embargo hay quienes han optado por no decir nada en sus redes los últimos días o promover mensajes en donde rechazan los actos violentos en algunas ciudades.

Así fue el caso de Mabel Cartagena, una famosa influencer que tras la difícil situación del país decidió parar su contenido en redes y dar algo de visibilidad a la realidad de lo que se estaba viviendo, además para pedir calma en los momentos más tensos.

Sin embargo tras pasar varios días, muchos de sus seguidores no la habían vuelto a ver en redes, por eso comenzaron a dejarle múltiples comentarios en Instagram. Esta semana publicó un video explicando que estaba en la casa de su mamá en Barranquilla.

Explicó que le duele todo lo que está pasando pero que las redes sociales no se quedan atrás, “en redes sociales ha habido una ola de insultos, amenazas y ofensas, no estaba preparada y creo que no me las merezco”.

Expresó que las redes sociales son un arma y que hay que saberlas usar, por eso tomó la decisión de pausar sus contenidos comerciales por 15 días a pesar que esa es su fuente económica y de ingresos.

“Sentimos que estábamos corriendo peligro, estamos en Barranquilla en la casa de mi mamá, ha sido como recargarme…muchos estaban esperando de los influencers que con todo lo que pasó, utilizáramos nuestras redes para informar o para lo que sea, pero nadie sabe la violencia digital que tuvimos que vivir…yo les puedo decir que estoy muy afectada con todo lo que tuvimos que vivir, pero quiero volver a aparecer sin que me juzguen o me señalen” dijo.

También agregó que:

“he tenido que ver mensajes donde me dicen que no regrese a Cali porque huí, porque abandoné el barco, me han llamado rata, ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que hemos tenido que recibir y yo me dou cuenta que hay mucho odio y rencor, pero eso yo nunca comparto en mis redes” fueron algunas de sus palabras.

Mabel Cartagena tuvo que salir de Cali por fuertes comentarios en sus redes

Hizo un llamado a la calma, a parar el odio en redes sociales pues eso no le hace bien ni a las personas ni al país como tal.

Aún no comentó si se van a quedar de manera definitiva en Barranquilla o regresará a Cali, pues el trabajo de su esposo es en esa ciudad.