El youtuber Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra se robó la atención en las manifestaciones de este sábado. La Liendra fue ovacionado en medio de las marchas de este sábado por alentar a los manifestantes

Y es que desde hace varios los colombianos se han volcado a las calles para protestar contra el gobierno del Presidente Iván Duque. Más exactamente por la Reforma Tributaria.

Desde el miércoles pasado miles de personas se han tomado las calles para alzar su voz de protesta. Algunas personalidades de la farándula del país decidieron sumarse, entre ellos La Liendra.

Este sábado 1 de mayo, muchos salieron a las calles para seguir con el paro, en Medellín fue este influencer quien se ganó la admiración de muchos.

La Liendra se sumó a los manifestantes mostrando su desacuerdo con la reforma, en medio de las calles muchos los identificaron y tras gritar y alentar a quienes estaban a su alrededor, se ganó la ovación de todos.

Así quedó demostrado en sus redes sociales, donde compartió el minuto a minuto de la protesta.

La Liendra fue ovacionado en medio de las marchas de este sábado por alentar a los manifestantes

Sin embargo el joven hizo un llamado a que no se desviara el foco de la protesta y siguieran marchando.

Este acto fue aplaudido no solo por quienes estaban con él, sino también en sus redes sociales.

La Liendra revela cuánta plata gana al mes

Desde sus historias de Instagram, el youtuber compartió una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores. Uno de los usuarios fue directo y le consultó en dos palabras: “¿Cuánto gana?”.

La Liendra no tuvo problemas para contestar a la curiosidad y afirmó que su principal ventaja es “camellar” en un trabajo que está de moda.

“¿Cómo les respondo esto? A ver… Yo tengo una empresa ¿sí o no? esa empresa es mía, yo soy el jefe, pero yo me trato como un trabajador más y me pongo un sueldo mensual de 5 millones de pesos”, expresó el influencer en el registro audiovisual que publicó @rastrandofamosos en su cuenta oficial.

También confesó que “me llega más dinero, sí, pero ese es el suelo que yo tengo. Y gano bien porque mi trabajo está de moda”.

Además de sus palabras, la historia dejó un escrito donde se lee lo siguiente: “Cuando digo que mi trabajo está de moda es porque, no nos mintamos, ahora lo que está moviendo el mundo son los seguidores. Y gracia a Dios en eso me muevo bien”, aseguró La Liendra.