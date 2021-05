La presentadora Mónica Jaramillo publicó en su Instagram una imagen donde expresó las razones por las que no habla del situación del país. Mónica Jaramillo y la frase sobre la razón por la que no publica cosas sobre el paro

Desde hace unos días Colombia vive jornadas de protesta en contra del gobierno colombiano. Por eso miles de ciudadanos han salido a las calles a manifestar su inconformismo.

Algunos artistas y personalidades de la farándula colombiana se han sumado, entre ellos, Lina Tejeiro, Luisa Fernanda W, Alejandro Riaño, Julián Román, Carolina Guerra y Adriana Lucía, entre otros.

Sin embargo hay quienes por no decir nada en sus redes los últimos días o promover mensajes en donde rechazan los avos violentos o de vandalismo en algunas ciudades.

Algunos seguidores de la presentadora Mónica Jaramillo le habían pedido que se pronunciara al respecto, sin embargo hasta ahora ella no había publicado nada.

En las últimas horas decidió repostear una imagen en donde expresa que ha decidido no publicar contenido que genere más violencia y rabia.

View this post on Instagram

Mónica se suma a un grupo de famosos colombianos que han decidido no emitir opiniones al respecto en sus redes sociales, esto porque muchos han dicho recibir insultos por expresar sus pensamientos.

Recordemos que…

Adriana Lucía se expresó fuertemente contra las personas que tienen muchos seguidores en sus redes, pero sus mensajes se enfocan en las acciones de vandalismo y no en las personas heridas.

El miércoles pasado ella salió a marchar y en los últimos días por medio de su Instagram ha compartido lo que pasa día a día en el país, la artista hizo una nueva transmisión en su Instagram cerca de las 2 de la mañana, , la cantante se desahogó porque está cansada de ver sangre en las calles producto de los enfrentamientos entre la Policía y los protestantes.

Y no perdió la oportunidad para enviar un mensaje a todos los famosos colombianos:

“Señor artista o ‘influencer’ que tienes miles de seguidores, si vas a decir estupideces, mejor cállate. A veces, la gente, cuando se calla, pasa por sabia. Si no tienes nada bueno por aportar, mejor cállate. No pueden decir ‘no a la reforma tributaria’, pero los vándalos no se qué. Me sabe a cacho la palabra vándalos. Lo que hemos visto hoy es una matazón”, expresó.