La cantante Adriana Lucía ha sido una de las artistas colombianas que ha dado visibilización a lo que está pasando en el país. “Me sabe a cacho la palabra vándalos” Adriana Lucía a famosos e influencers colombianos

En los últimos días Colombia vive jornadas de protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque, por eso miles de ciudadanos han salido a las calles a manifestar su inconformismo.

Algunos artistas y personalidades de la farándula colombiana se han sumado, entre ellos, Lina Tejeiro, Luisa Fernanda W, Alejandro Riaño, Julián Román, Carolina Guerra y Adriana Lucía, entre otros.

Sin embargo hay quienes han optado por no decir nada en sus redes los últimos días o promover mensajes en donde rechazan los avos violentos o de vandalismo en algunas ciudades.

Respecto a eso último, Adriana Lucía se expresó fuertemente contra las personas que tienen muchos seguidores en sus redes, pero sus mensajes se enfocan en las acciones de vandalismo y no en las personas heridas.

El miércoles pasado ella salió a marchar y en los últimos días por medio de su Instagram ha compartido lo que pasa día a día en el país, la artista hizo una nueva transmisión en su Instagram cerca de las 2 de la mañana, , la cantante se desahogó porque está cansada de ver sangre en las calles producto de los enfrentamientos entre la Policía y los protestantes.

Y no perdió la oportunidad para enviar un mensaje a todos los famosos colombianos:

“Señor artista o ‘influencer’ que tienes miles de seguidores, si vas a decir estupideces, mejor cállate. A veces, la gente, cuando se calla, pasa por sabia. Si no tienes nada bueno por aportar, mejor cállate. No pueden decir ‘no a la reforma tributaria’, pero los vándalos no se qué. Me sabe a cacho la palabra vándalos. Lo que hemos visto hoy es una matazón”, expresó.