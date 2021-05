Luisa Fernanda W decidió exponer su voz de protesta por las víctimas de las manifestaciones. Luisa Fernanda W habla sobre las muertes de los últimos días y sus palabras fueron aplaudidas

Colombia vive jornadas de protestas y manifestaciones en los últimos días, todo en contra del gobierno del presidente Iván Duque, por eso algunos influencers se han manifestado.

La Liendra decidió salir a las calles a manifestar, la familia de ‘El Mindo’ fue víctima de actos vandálicos en Cali, Alejandro Riaño, Lina Tejeiro y la cantante Adriana Lucía sentaron también su voz de protesta.

Sin quedarse atrás, Luisa Fernanda también se ha venido manifestando en los últimos días, ahora lo hizo con un mensaje de condolencia a todas las familias que han perdido sus seres queridos en los últimos días.

Comenzó hablando de Nicolás, un joven que estuvo presente en las protestas que se realizaron durante el domingo 2 de mayo en la ciudad de Cali.

Según las primeras versiones que se han conocido, Guerrero estaba en un plantón en una zona del barrio Siete de Agosto.

Pero hasta ese lugar llegó el Esmad para dispersar a las personas que estaban en ese lugar. Luego de lanzar varios gases lacrimógenos, la situación se salió de control.

Durante esta madrugada se conocieron videos en redes sociales en los que se escuchan gritos en medios de las protestas. Además, en una de las grabaciones se ven varios uniformados presentes.

Sin embargo, aún no se sabe quién fue el responsable de la muerte de este joven de 21 años. Al parecer, falleció al recibir un disparo en su rostro.

Por eso, la influencer decidió hacer un llamado:

“Por todas las víctimas SEA CUAL SEA SU POSICIÓN. NO es justo ver TANTA SANGRE . Hago este post sin importar cuanta gente esté o no de acuerdo conmigo, lo hago para alzar la voz y decir NO MAS SANGRE 🩸 sea cual sea la posición, la raza, o el uniforme”.