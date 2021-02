Ex 'protagonista de novela' Marcela Rodríguez se convierte oficialmente en un hombre

En 2010 el Canal RCN estrenó el formato 'Protagonistas de Nuestra Tele', que era una nueva versión de 'Protagonistas de Novela'. En el famoso reality show participó Marcela Rodríguez, que si bien fue eliminada en las primeras semanas, logró llamar la atención por su carisma y buena relación con el resto del elenco.

Uno de los temas que más ha llamado la atención en su entorno personal es su transición de mujer a hombre. Y finalmente lo ha logrado: Marcela Rodríguez ahora es Marcelo Rodríguez Uribe. Además, ya está registrado su nuevo género ante los ojos de la ley.

Marcela Rodríguez se convirtió en hombre

Desde hace algunos años había tomado la decisión de desaparecer a Marcela, ya que quería ser un hombre. Pero aunque ya se vestía acorde a su orientación, tenía un corte masculino y hasta le creció barba, en la cédula de identidad su imagen era femenina.

Sin embargo, gracias al apoyo de sus abogados se llama oficialmente Marcelo y ahora su carnet posee una foto con apariencia masculina.

"Ahora sí… Hola 2021. Iniciamos legalmente como Marcelo, quiero dar las gracias infinitas a mi abogada @yustykimberllyn quien me dio una guía fácil y rápida para gestionar este documento", escribió con orgullo desde su cuenta oficial en Instagram.

El ex 'protagonista de novela' afirmó que se trata de un cambio muy significativo para él y que podrá dedicarse a los proyectos que ya tenía planificados.

Desde el hilo de comentarios, sus seguidores le dejaron mensajes positivos. "Grande mi hermano, abrazos", "ahora sí, bienvenido guapote" y "muy bien papi, me alegro por ese logro" fueron algunas de las reacciones que se aprecian en el posteo.

No obstante, Marcela Rodríguez (ahora Marcelo) intercambió un par de comentarios con un usuario que le escribió: "Marcelo y siendo mujer??? No entiendo". El famoso decidió contestar, aunque se mostró un poco a la defensiva: "No debes entender, solo respetar".

El mismo internauta insistió: "No estoy irrespetando, solo pues que si es mujer cómo te puedes llamar Marcelo. Disculpa si te ofendí". Seguidamente respondió: "No soy mujer, soy un hombre trans y en mi nuevo documento el sexo que corresponde es masculino".

Su participación en 'Protagonistas de Nuestra Tele'

El portal Alerta Bogotá recuerda que en 2010, siendo Marcela Rodríguez, la participante se convirtió en la segunda eliminada. En la edición estuvo amenazada junto a Cristian Suárez, quien era uno de sus compañeros más polémicos y conflictivos.

Para aquella época tenía tan solo 20 años e ingresó a la Casa Estudio como estudiante de actuación.

El 30 de abril de 2020, Marcelo utilizó su cuenta en Instagram para revivir algunas fotos de su paso por el reality. Aprovechó para agradecer la oportunidad que recibió del canal y el departamento de producción.

"Momentos que marcan para siempre. Con estas fotos recuerdo que todo lo que uno se propone lo puede lograr. Siempre soñé con ser parte de algún proyecto como este; oportunidad que tomé con amor", expresó.

Y para sellar su post dejó una frase reflexiva: "Si lo piensas y sueñas todo es posible".

Te recomendamos

A Lina Tejeiro la llaman “prepago” y su mamá la defendió

El “lujoso carro” que acaba con la depresión de J Balvin: un Ferrari F40

Camilo no sabe quién fue Selena Quintanilla y su excusa no ayudó: “Pero sí sé quién es Evaluna”