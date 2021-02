El "lujoso carro" que acaba con la depresión de J Balvin: un Ferrari F40

Tal parece que la depresión de J Balvin está desapareciendo. Y si aún sufre parte de la condición, su nueva adquisición podría ser la cura de todos los males. Se trata de un lujoso vehículo, marca Ferrari, el cual ya dio a conocer en las redes sociales.

Oración, apoyo y comprensión era las tres solicitudes que el paisa hizo apenas unas semanas desde su cuenta oficial. La ansiedad y depresión le tenían en una etapa complicada, sin embargo, sí llegaba a interactuar con sus seguidores.

El 'nuevo juguete' que se compró J Balvin

La cuenta oficial del programa La Red, que transmite Caracol, ofreció los detalles de la adquisición motora. El paisa optó por un Ferrari F40 de color rojo. "Tiene un motor V8 con potencia de 2.9 centímetros cúbicos y su carrocería es tipo coupé", precisó el medio.

Asimismo informaron que el automóvil llegó directamente a la casa de J Balvin por medio de una grúa. Algunos seguidores del paisa quedaron fascinados con el clásico vehículo, pero otros únicamente se dedicaron a criticar.

La depresión que sufría el cantante fue el motivo de los comentarios. "Y que mantiene mucha depresión, esta gente me hace reír", fue una de las reacciones. "Para que le pase la depre presumiendo lujos" y "pero tiene la mirada triste" son otros de los mensajes.

En el mismo contexto, otros internautas señalaron que J Balvin "no debería mostrar tanto" al estar en un país donde hay tanta pobreza. "Y tantas personas con hambre. Deberían ayudar a los necesitados en lugar de alardear de tanto lujo", escribieron.

"Me estoy aliviando de la depresión"

Estas fueron las palabras que expresó J Balvin a mediados de enero en un video dirigido a sus seguidores. "Les voy a decir una cosa y solamente la voy a decir una vez: Me estoy aliviando", soltó el artista con más de 45 millones de usuarios en su cuenta oficial.

Desde noviembre, el intérprete de "Mi Gente" había anunciado la complicada situación anímica que estaba atravesando. En aquel entonces mencionó que era un ser humano como cualquier otro y no por ser un famoso estaría librado en este tipo de acontecimientos.

¡Qué buena noticia! 💪🏻 @JBALVIN le contó a sus seguidores que se está aliviando 💪🏻 pic.twitter.com/l5hPstApuX — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) January 12, 2021

En el simpático video también mencionó: "Si así con cinco meses vuelto mierda funcionamos… espérense". La frase indica que en cuanto se sienta completamente recuperado, seguro regresará con interesantes proyectos musicales. Recordemos que el de Medellín es un coleccionista de grandes premios.

"No voy a celebrar porque ya después se me acaba el efecto y ahí sí me jodo", expresó entre risas para finalizar el registro audiovisual que publicó la cuenta "Lo sé todo Colombia".

J Balvin siempre se ha mostrado agradecido por los mensajes de apoyo y afecto de parte de los fans que siguen su recuperación contra la depresión.

Hace algunos meses el cantante aclaró que la fama no le hace diferente a los demás - Instagram @jbalvin

