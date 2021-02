Camilo no sabe quién fue Selena Quintanilla y su excusa no ayudó: "Pero sí sé quién es Evaluna"

Selena Quintanilla fue asesinada en 1995, a causa de un disparo, mientras que Camilo Echeverry nació un año antes. Al ser un artista completamente entregado a la música, parece increíble que no sepa reconocer la voz de la aclamada Reina del Tex-Mex.

En su corta pero famosa trayectoria, la cantante que murió a los 23 años movió masas de audiencia en México, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. Aunado a sus éxitos, la noticia sobre su muerte causó una conmoción que hasta el sol de hoy se recuerda con lamento y nostalgia.

Por tales motivos cuesta creer que el reciente ganador de un Grammy Latino no pueda identificarla tras escuchar una canción.

Camilo no sabe quién es Selena Quintanilla

A través de un video que circula en redes sociales, específicamente en Facebook, el intérprete de "Ropa Cara" es sometido a una prueba. Con unos auriculares puestos comienza a escuchar el tema Techno Cumbia, pero fue incapaz de identificarlo.

Visiblemente avergonzado Camilo opta por reírse e incluso solicita que le vuelvan a reproducir la canción. Sin embargo, el resultado fue el mismo y admitió no saber de quién se trataba. "No, no sé quién es, o sea, ni idea", dijo.

Seguidamente le revelaron la respuesta y completamente abatido, el cantante expresó: "Wow, de verdad que nunca la escuché".

Ante su decepcionante desempeño en la prueba, el de Medellín pudo irse con la frente en alto pero soltó un comentario que empeoró la situación. "No sé de Selena, pero sé de Evaluna", afirmó Camilo Echeverry.

Mi mamá: ¿por qué no le hablas a tu primo?

Mi primo: Publicado por 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙣𝙖 en Martes, 12 de enero de 2021

Los fans de Selena… ¡Furiosos!

Muchos seguidores de la cantante y otros que sin ser apasionados disfrutan de los temas de Selena Quintanilla, se pronunciaron desde los comentarios. Se pueden imaginar lo que ocurrió.

"Ya no me cae bien", "En qué cueva vivirá si no conoce a esa leyenda", "me da tremenda rabia este video" y "¿Cómo no vas a saber quién es? Vivís debajo de una piedra", son algunas de las reacciones.

Otros usuarios fueron más duros, criticaron su comentario sobre Evaluna y refutaron que exprese no saber de cumbia cuando es el género que aplicó para 'Vida de Rico'.

¿Perdonarán a Camilo?

Nadie puede negar el talento que posee el bigote más famoso de Colombia. Sus pegajosos temas como 'Tutu', que le llevó a conquistar el Grammy, 'Por primera vez', 'Tattoo' o 'No te vayas' le han lleva a una cúspide con la que aún coquetea.

Semana tras semana Camilo Echeverry se multiplica en las redes sociales con interacciones, retos, informaciones sobre sus nuevos lanzamientos. Además, su esposa Evaluna viraliza las coreografías que diseñan en cada uno de los sencillos.

Actualmente es 'Ropa Cara' el tema que se multiplica y multiplica ante la intención de los fans de querer imitar los bailes. Y es que se hace difícil ingresar a Instagram sin escuchar algún extracto de la canción.

Aunque al paisa le cueste pronunciar 'Bidi Bidi Bom Bom', Camilo ha sabido cosechar su éxito.

Escena del video "Ropa Cara", último hit de Camilo en la industria musical - Instagram @camilo

Te recomendamos

Nanis Ochoa cuenta todas las complicaciones que vivió tras su parto: “Una emoción fuerte podía causarme un derrame cerebral”

Lorelei Tarón cautiva en Instagram amamantando a su bebé

Marbelle canta ‘La Llorona’ y comparan su versión con la de Paola Jara