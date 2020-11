Carla Giraldo confiesa cómo conquistó a su esposo: "Se lo quité a otra"

No todas las historias amor comienzan con una tropiezo inesperado, porque un amigo los presente o porque el hombre recoja el pañuelo de una dama. En ocasiones, hay que incitar a que estas ocurran, hecho que le tocó a Carla Giraldo para conquistar a su esposo Mauricio Fonnegra.

Aunque moralmente no la deja bien parada, la actriz sabía perfectamente que su actual pareja tenía novia cuando ella decidió coquetearle. Hay una famosa frase que afirma: 'En el amor y la guerra todo se vale', un dicho que ella no olvidó.

Carla Giraldo confiesa cómo logró el amor de su esposo

La empresaria de 34 años participó en una entrevista con Alejandra Azcárate, en el espacio '¿De qué hablamos?'. La presentadora preguntó a la artista si alguna vez había tenido aventuras y se llevó una inesperada, pero jocosa respuesta: "Claro, varias. Mi marido fue una".

Carla Giraldo tiene muy claro que su historia amor nació de una infidelidad, pues ya sabía que Mauricio Fonnegra compartía una relación sentimental. La actriz aseguró que quedó flechada, por lo que tuvo comportamientos que considera intensos, llamándolo hasta en varias oportunidades.

"Yo se lo quité a otra, él estaba enamorado de otra", soltó la famosa. Inmediatamente rectificó: "No estaba enamorado, vamos a dejar eso claro. Él estaba ennoviado, pero apareció esta (ella) en una fiesta… y besito. La aventura me encantó y me pegué a ese teléfono a llamaro y escribirle, así toda tóxica", dijo entre risas.

La oportunidad perfecta para Carla Giraldo se presentó cuando Mauricio tuvo una aparente discusión con quien era su pareja y sufrió una lesión en la mano. "Le empezó a doler y yo le hago el masaje, yo soy curadora. No me pidió la mano, pero yo me amarré, hijo 'e madre", expresó.

"¿Pero y qué pasó con la otra… te debe odiar?", le consultó Alejandra Azcárate. Confiada en sus palabras, la actriz indicó que "no, tampoco, porque ya tuvo un hijo a la par. Entonces para mí ella también estaba en otras aventuras".

La actriz suma más de 1,4 millones de seguidores en su cuenta personal - Instagram @carlagiraldo

Ha vivido el escenario invertido

La presentadora insistió en extraerle todo tipo de información a Carla Giraldo y le preguntó si en escenario contrario, ella había sido objeto de una aventura.

"Seguro que sí, seguro me han usado, pues no me he enterado… porque donde me entere los mato", sentenció.

La ganadora del premio "Mejor Artista Revelación" por 'Me llaman Lolita' afirmó que "madurar" no es una palabra que habita en su direccionario. "Yo nunca voy a madurar y espero que nadie madure, quiero vivir rodeada de gente inmadura. Todos asocian madurar con organizar y ser feliz no es vivir desorganizado", opinó.

Giraldo afirmó que le encanta ser coqueta, por naturaleza - Instagram @carlagiraldo

"Mi felicidad es estar tranquila"

La entrevista, que pasó por una ronda de preguntas rápidas, dejó algunas preferencias de Carla Giraldo. Señaló que le encantaría viajar en tren, que prefiere lavar los platos a cocinar y lo que más detesta de los tapabocas es el autoaliento".

Asimismo aseguró que su felicidad es "la tranquilidad". "Yo no busco la felicidad en estar, comprar o en ir y venir. Si no hay tranquilidad uno vive inestable y se pierde todo. Ya yo pasé por muchas intranquilidades y ya como que me decidí a no preocuparme por nada", contó.

Finalmente confesó que es una "coqueta" por naturaleza. "Me gusta mover el pelo, el tacón y la falda. Si me gusta me la subo o me abro la camisa. Yo soy coqueta, soy consciente y me gusta".

"No me gusta perrear, pero me encanta coquetear. Son dos cosas diferentes", aclaró Carla Giraldo.

