Roban cuenta en Instagram de Alina Lozano y le exigen plata para recuperarla

Los delitos a través de Internet ya son más que posibles y habituales. La actriz colombiana Alina Lozano, famosa por su participación en 'Pedro, el Escamoso', está viviendo un desagradable momento, luego de anunciar que su cuenta en Instagram fue robada por piratas cibernéticos.

Mediante un video en redes sociales la artista destacó lo ocurrido. Visiblemente molesta, contó que no solo se apoderaron ilícitamente de su perfil profesional, sino que también pretenden extorsionarla con una alta suma de dinero para recuperar la cuenta.

El pronunciamiento de Alina Lozano

Todos conocemos a la actriz de 51 años como una persona dulce y de buen humor que comparte gratos videos. Sin embargo, el asalto a su cuenta nos obliga verla como nunca hubiésemos querido.

La queridísima "Nidia Pacheco" decidió abrir una cuenta cuenta en Instagram y desde allí realizó la denuncia para todos sus seguidores. "Me robaron, me atracaron, hackearon mi cuenta personal y además me están extorsionando. Me están pidiiendo casi 5 millones por la recuperación", expresó.

Seguidamente hizo un llamado a no caer en este tipo de chantajes por dinero. "No a la extorsión, no a este tipo de robos cibernéticos que afectan tanto a las personas como yo, que trabajamos, que compartimos en las redes. Por favor, ayúdenme a difundir esto", pidió Alina Lozano.

"Hay que empezar desde cero, lo voy a hacer", afirmó la artista, enviando el claro mensaje a los captores de su cuenta en Instagram. Detalló que su nueva dirección es @alinalozanoactriz, donde ya suma 9 mil seguidores. También recordó sobre la existencia de otro perfil que es @alinalozanomanager.

La querídisma actriz Lorna Cepeda, famosa por ser "Patricia Fernández" en 'Yo soy Betty, la Fea', fue mencionada en la denuncia de su colega y e hizo eco para dar a conocer los hechos.

Desde sus historias de Instagram destacó la situación que atreviesa Lozano y anunció cuáles eran las cuentas correctas que deben visitar los seguidores.

Su nuevo contenido

Debido a los terribles acotecimientos, Alina Lozano abrió la cuenta donde además del video para formular la denuncia, compartió una imagen en la que destaca la etiqueta #NoALaExtorsión. Tal parece que la actriz ahora desea liderar una campaña para evitar este tipo de ilícitos.

La coach motivacional, faceta en la que se le veía en sus 'reels' de Instagram, no aclaró si ya oficializó la denuncia ante la policía encargada de estos delitos. Sin embargo, mencionó en su publicación a la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en Colombia.

La imagen oficial de la artista para denunciar el robo de su cuenta - Instagram @alinalozanoactriz

Seguidamente publicó dos nuevos videos, uno para agradecer a quienes le están apoyando en la complicada situación. En el otro material dejó ver una escena de 'Pedro, El Escamoso' donde se ve a "Nidia Pachecho" bailando con el antagonista "César Luis Frydell".

"Nadie te puede robar tu esencia. Ni tu alegría ni las ganas de bailar. Muévete y ayúdales a otros a mover todo el cuerpo, las emociones y la vida. Doña Nidia, mi gran maestra", expresó Alina Lozano.

La interpretación a "Nidia Pacheco"

Gracias al personaje, Alina Lozano ganó en 2002 el premio como Mejor Actriz de Reparto, otorgado por TVyNovelas. "Nidia" fue una mujer coqueta con todos los hombres que le atraen, incluyendo a Pedro Coral (Miguel Varoni), a quien acosó todo el tiempo.

En su rol es calculadora y reconoce cada paso que da en la vida. En la historia maneja a su antojo a "Perafán", el abogado de la familia que está enamorado de ella y a quien le incita a cometer actos fraudulentos. Otro dato que le caracterizó fue ser la viuda de Juan Pachecho, papá de Paula Dávila (Sandra Reyes).

Te recomendamos

Camilo lanzará “BEBÉ”, su nueva bachata “para bailar pegaíto”

Manuel José afronta demanda de paternidad y podría ir preso

Amparo Grisales demuestra que el bikini sí luce a los 64 años