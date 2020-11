Pampita asegura que compartiría con su ex Benjamín Vicuña: "Lo cortés no quita lo valiente"

El problema no es el hecho, sino el contexto. Ana Caroñona Ardohain, reconocida artísticamente como Pampita, sorprendió a todos sus seguidores al afirmar que sería capaz de compartir una mesa con su ex pareja, el actor Benjamín Vicuña.

Entre 2005 y 2015 sostuvieron una relación que vio nacer a cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. Sin embargo, la inesperada ruptura se produjo en medio de la polémica, ya que una caso de infidelidad fue el detonante para la separación. Por tales motivos, los usuarios no pueden creer sus recientes comentarios.

Pampita habla de Benjamín Vicuña

Cuando transmitía su programa 'Pampina On Line', la actriz abrió el debate al referirse a su ex pareja. Pero no solo lo mencionó, sino que aseguró que de presentarse la posibilidad, no tendría problemas en compartir una mesa de comida con él. Un pensamiento que resultó extraño para quienes disfrutan de su espacio.

Los panelistas le señalaron que 'ni locas' dejarían que un ex se sentara junto a ellas. "Es demasiado raro", expresaron. Sin embargo, Pampita soltó una respuesta que nadie se esperaba.

Con más de 5,8 millones de seguidores, la modelo sufrió en 2015 una abrupta ruptura con Benji - Instagram @pampitaoficial

"Hay que ser educado y respetuoso. Lo cortés no quita lo valiente: no pasa nada, está bien saludarlo… no tengo problemas", dijo. "Me parece bien que me salude y salude a mis amigos que en algún momento, también fueron los suyos", agregó la modelo en el espacio transmitido por Net TV y Telefe.

Ante el asombro de todos, la famosa argentina reiteró: "De verdad. Por mí se puede sentar donde quiera. Incluso si Rober (Roberto García Moritán, su actual marido) va y se sienta en la mesa con su ex, por mí no hay problema".

Las palabras de Pampita podrían estar un poco sujetas a pruebas, ya que mencionar que ella compartiría con Benjamín Vicuña es un escenario, pero permitir que su marido cene con su ex, es otro. Sobre todo tratándose de una mujer que fue víctima de infidelidad.

Pampita y Roberto García Moritán se casaron en 2019 - Instagram @pampitaoficial

La ruptura de Pampita y Benjamín en 2015

El 24 de octubre de 2015, entre las diversas especulaciones, el actor chileno emitió un tuit que confirmó la definitiva separación. "Pido respeto por Carolina y mis hijos, en un medio que se divierte con el dolor ajeno. La familia es, fue y será lo más importante en mi vida", escribió el artista.

Pido respeto por Carolina y mis hijos, en un medio que se divierte con el dolor ajeno. La familia es, fue y será lo + importante en mi vida. — Benjamín Vicuña Luco (@benjavicunamori) October 24, 2015

Antes de su pronunciamiento, distintas revistas digitales hacían eco del distanciamiento que ambos mantenían. Sin embargo, nadie se refería al tema de una ruptura. Posteriormente los rumores acusaron a China Suárez como el motivo del quiebre, por haber sostenido una escena infiel con Vicuña.

Pero fue la propia Pampita quien puso fin al misterio. En una conversación por DM de Twitter con el periodista Lío Pecoraro, la modelo nacida en La Pampa soltó: "Vi lo peor que podía ver una mujer".

"Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver una mujer", detalló

Más tarde, la China Suárez intentó desmentir los hechos y afirmó sentirse sumamente afectada por las acusaciones hacia su persona. Tras negar lo ocurrido, Pampita publicó imágenes de las cámaras de seguridad de su casa, donde aparece Benjamín Vicuña besando a una mujer.

Benjamín Vicuña lo acepta

Un año después de la ruptura, en 2016, Primer Plano captó que el actor se besaba con China Suárez. Después de la escena no le quedó otra alternativa que asumir la relación.

"Yo estoy separado desde septiembre y tengo la oportunidad y la necesidad de ser feliz, de rehacer mi vida, es una obligación de todas las personas", confesó al periodista Alejandro Guatti en el aeropuerto de Buenos Aires. Actualmente tiene dos hijos: Magnolia y Amancio, que nació este año.

Por semejante "historia de terror", se cree inédito que Pampita exprese que sería capaz de compartir una cena con su ex pareja, no obstante, de sus palabras a que realmente suceda hay una larga distancia.

5 años más tarde, Benjamín vive con China Suárez y ya tienen dos hijos - Instagram @ benjavicunamori

Te recomendamos

Karen Bejarano critica duramente a Marcelo Ríos por dichos contra mujeres: “Eres un ser lleno de odio”

JC Rodríguez dedica especial mensaje a su abuela: “Me tienes desvelado recordándote”

La foto de Diana Bolocco sin maquillaje que causa revuelo en Instagram