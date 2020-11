Al mismo estilo de La Liendra, Nathalia 'La Segura' también mostró su apartamento

Tal parece que enseñar los lujosos apartamentos está de moda en el mundo de los influencers colombianos. Primero fue La Liendra, quien ofreció un 'tour house' para enseñar cada rincón de la casa que compró en Medellín. Y ahora es turno de Nathalia La Segura, que aprovechó además para lucir su decoración navideña.

Desde su cuenta oficial de YouTube, la nacida en Cali dejó ver los detalles de su hogar también ubicado en Medellín. De acuerdo a la famosa de 27 años, era una deuda que mantenía con los millones de usuarios que la siguen en redes sociales.

‘La Liendra’ mostró su lujoso apartamento en Medellín A través de un video, el influencer colombiano compartió cada rincón de su hogar.

Así es el apartamento de La Segura

Añadiendo humor y contando anécdotas, exactamente al estilo de La Liendra, la creadora de contenido dio la bienvenida a su humilde morada, pasando por el cuarto de lavado, cocina, comedor, habitaciones y hasta su baño privado.

La Segura está por cumplir tres años en el apartamento y reveló que al principio estaban tan entusiasmadas por mudarse que así lo hicieron, pese a que no tenía siquiera unos cojines. "Este lugar se fue llenando progresivamente. Por eso no se los había mostrado", aclaró Nathalia Mena.

La influencer comenzó desde el "cuarto de los chécheres", ubicado al fondo de la cocina. Durante el recorrido presentó a Beida, una de sus trabajadoras de limpieza, quien le ayudó en el inicio. "Aquí hay es maletas, ropa sucia, un espejo, maletas y más maletas", detalló.

Seguidamente pasó al lavadero, donde está el calefont, y la cocina. Lo curioso de este momento fue cuando abrió el gabinete de los platos y notó que había pocos. "Dios mío, Beida, y acá cuántos platos hemos quebrado?", dijo en tono de broma.

Asimismo mostró un enorme espacio donde guarda copas "para una noche de pasión". "Que nunca llega pero ahí las tengo por si las moscas", expresó La Segura. La famosa confesó además que es una aficionada a los colores pasteles.

El árbol navideño

Tratando de bailar 'Will wish you a Merry Christmas' mostró su decoración navideña desde la sala principal. "Yo amo la Navidad, aquí tengo unicornios voladores", afirmó. E incluso mostró otro unicornio, llamado "Rafaela", junto al árbol alusivo a la festividad.

Bambalinas, luces de diferentes colores y guirnaldas son parte de los objetos que La Segura utiliza para adornar su apartamento. Acotó que para ella la Navidad llega en noviembre y no en diciembre.

Desde la sala insistió en su afición por los colores pasteles, detallando que el rosado es su favorito.

La influencer posee más de 6,5 milones de seguidores en redes sociales - Instagram @la_segura

Baños y habitaciones

La influencer mostró el baño de visitantes, bien organizado y con los requerimientos necesarios. También enseñó un segundo donde destacó que el WC no tiene asiento. "Ya saben que lo tengo que pagar cuando me mude", dijo.

Luego pasó a la habitación principal donde aseguró que duerme con su amiga Isabel. "Este es el cuarto de ella, pero prácticamente no es de ella porque yo me la paso aquí".

Posteriormente entró al espacio quizás más importante, que es su estudio de grabación. Pese a sostener con algunos desórdenes de ropa, ya que según La Segura no hay espacio suficiente para guardarlos, el cuarto está destinado a las grabaciones de sus videos para YouTube.

Nathalia Mena mostró una enorme mesa donde posee una infinita cantidad de cosméticos de belleza.

Y finalemente ingresó a su habitación personal, con una cómoda cama en tonalidades rosa, televisor de gran tamaño, espejo. Comentó que la compañía Habitat Home estuvo encargada de amueblar y decorar el cuarto. Lo último en mostrar fue una ventana donde tiene "una vista súper cool" de Medellín.

Te recomendamos

Roban cuenta en Instagram de Alina Lozano y le exigen plata para recuperarla

La Segura mostró sus cicatrices de bala: “Me recuerdan lo que Dios me ayudó a superar”

Anuel AA dice adiós… ¿a la música?: “Ya me quiero retirar”