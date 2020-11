Anuel AA dice adiós... ¿a la música?: "Ya me quiero retirar"

Ver esta publicación en Instagram

En otro extracto… quizás como una veraz anécdota, el cantante señala: "A veces saca los juguetes y me dice 'hola', digo 'te amo', pero esta canción no va a escribirse sola". Indicó además su dolor de que otro hombre lo esté criendo mientras él se dedica a los escenarios.

"Las paredes hablan y los fanáticos esperando, hay 30 mil personas pa' verme cantando y me dice 'papi no te vayas otra vez llorando". Durante los casi tres minutos y medio de duración incluye imágenes de sus conciertos, aumentando la sensación de estar ante su despedida.

Ya había asomado un retiro

Cabe destacar que antes de los Grammy Latino, celebrados este jueves 19 de noviembre, Anuel AA cambió su foto de perfil para dejar un mensaje que encendió las alarmas. "Nos vemos en los Grammy. Y después… no sé… no quiero cantar más", expresó el artista de 28 años.

"En la fama nada es real. Estoy tan lleno de odio que se me olvidó llorar. Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar. Nunca olvido el principio pero este es el final", expresó en otro estribillo del mencionado tema.

Los analistas más críticos especulan que el puertorriqueño también estaría afrontando la ruptura amorosa con Karol G. Pese a que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto sobre este detalle, lo cierto es que la intérprete de 'Bichota' publicó el videoclip de Anuel AA en sus historias de Instagram.

Lo más curioso es que la colombiana publicó junto al material el emoji de un ataúd y el nombre "anuel". La colombiana Karol G también asistió a los Grammy Latino y lució un vestido quinceañero que se robó las atenciones. "Me sentó como una reina, con el vestido de mis sueños", expresó en la red social.

Así lució la artista colombiana en la reciente edición del Grammy Latino - Instagram @karolg

Arrestado por 30 meses

Debido a la posesión ilícita de armas, el puertorriqueño fue puesto bajo arresto el 3 de abril de 2016. Tres meses después lo sentenciaron a 30 meses de cárcel por el delito mencionado. Pese a estar tras las rejas, el artista continuó cantando.

J Balvin, Nicky Jam y Cosculluela le colaboraron en la producción de "Ayer llamada Ayer", en la cual Anuel AA cantó a través de una llamada telefónica. la situación fue bien recibida por los fanáticos y recibió un disco platino gracias a las altas ventas de su sencillo. El 17 de julio de 2018 salió en libertad.

El 1 de enero de 2020, Anuel publicó esta imagen y afirmó que este año habría boda - Instagram @anuel

