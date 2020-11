La Segura mostró sus cicatrices de bala: "Me recuerdan lo que Dios me ayudó a superar"

Todas las cicatrices cuentan una historia y Nathalia Mena, conocida en redes sociales como La Segura, tiene la suya. La influencer dejó ver a sus seguidores las marcas que le dejaron unas balas de un atentado del que fue víctima y que sufrió hace siete años.

La reconocida generadora de contenido siempre comparte este tipo de temas personales con sus fans. Recientemente ya había hablado de las cirgías estéticas que se practicó hace mucho tiempo en distintas partes de su cuerpo, incluyendo la inyección de biopolímeros.

La Segura muestra sus cicatrices

A través de los 'stories' de Instagram, la youtuber ofreció una sesión de preguntas y respuestas. Fue allí cuando saltó el tema de lo que para algunos resultó un accidente, algo que no está del todo esclarecido. Sin embargo, La Segura está orgullosa de sus cicatrices.

"No me interesa borrarlas ni mejorarlas, porque verlas me recuerda todos los días lo que Dios me ayudó a superar", expresó en video.

Dos proyectiles, uno en el hombro y otro en el pecho, recibió la famosa colombiana. Sorprendidos con la historia, los seguidores le preguntaron si le dejaron algún tipo de secuelas o dolencias.

"Cuando camino mucho o estoy mucho tiempo parada me duelen los pies o la columna", explicó. "O también se me inflama con facilidad el nervio ciático. Creo que estas son las secuelas que más puedo tener hoy en día", agregó la influencer colombiana.

El atentado estuvo cerca de dejarle sin oportunidad para caminar, por lo que pudo terminar en una silla de ruedas. Por razones como esas se siente orgullosa y da gracias a Dios de mantenerse saludable.

Pese a las dolencias por el atentado, Nathalia Mena luce saludable - Instagram @la_segura

¿Qué pasó en el momento?

Según lo que la youtuber ha contado en diversas entrevistas, hace 7 años se disponía a subirse a un vehículo cuando fue alcanzada por dos balas de manera intempestiva. Al parecer, la nacida en Cali tenía una enemiga de la cual no estaba en conocimiento. Se presume era amante de su entonces pareja.

La Segura, con más de 6,5 millones de seguidores en Instagram, también ha expresado que pese a las dificultades que le tocó vivir, no le guarda rencor a la mujer.

La youtuber también publica contenido de humor y tutoriales de belleza - Instagram @la_segura

Sus cirugías estéticas

as intervenciones quirúrgicas, de carácter estético, son un pasado oscuro para Natalia Mena. Así lo dio a conocer la youtuber desde sus redes sociales Hasta en cuatro oportunidades, la hija de la ex actriz Alexa Mena decidió operarse.

Uno de los atributos más atractivos que tiene la joven son sus posaderas. En varias ocasiones La Segura ya ha confirmado que se trata de biopolímeros, que decidió integrarlos a su cuerpo hace algunos años.

A través de un corto video señaló que "gracias a Dios hasta ahora nunca me han jodido". "No me ha afectado para nada y claro, yo pienso que en algún momento eso se va a tener que retirar, pero bueno estamos bien y mi mamá está súper bien", afirmó.

La creadora de contenido no está orgullosa de sus operaciones, por el contrario se lamenta de haberlas cumplido. "Eso es un tema que… ay, cometí por error hace muchos años cuando estaba jovencita. Pero", expresó con notable arrepentimiento.

‘La Segura’ confesó que tiene biopolímeros y tres cirugías estéticas La influencer colombiana con más de 6,4 millones de seguidores afirmó además estar arrepentida de las operaciones.

