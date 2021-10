Rocío Toscano muestra su abdomen con estrías y se dirige a los hombres: “No más violencia psicológica”

Como una guerrera. Así se pronunció Rocío Toscano en sus redes sociales, luego de presentar algunos comentarios de mujeres que quedaron con secuelas físicas de sus embarazos. Recordemos que la actriz nacional se convirtió en madre de unos gemelso, Alma y Luca, el pasado 14 de febrero.

Anteriormente, la artista de 27 años ya había dado a conocer las marcas que el proceso dejó en su guatita, pero para ella representan un símbolo de la experiencia. Sin embargo, no todas las mujeres lo aceptan de la misma forma y en Instagram evidenció que los hombres son responsables de la situación.

Rocío Toscano se dirige a los hombres tras mostrar su abdomen con estrías

Tras separarse del padre de sus hijos, la famosa regresó de Estados Unidos y actualmente reside en el sur de Chile, dedicada al cuidado y crianza de sus retoñitos. Pero esto no le ha impedido interactuar con sus fans en redes sociales.

Rocío Toscano publicó hace algunos días una selfie en sus historias de Instagram donde deja ver su abdomen al natural, con las estrías producto del estiramiento de su vientre. Sin embargo, le preocupó los mensajes que comenzó a recibir de otras mujeres, notablemente inseguras de su cuerpo.

“Hace dos días subí esta foto a mis stories contando cómo me dolía la piel de tanto estirarse en mi embarazo gemelar. Me quedó piel suelta, el ombligo deforme y estrías, pero no me atormenta, me gusta el proceso, son marcas de una gran experiencia. Algún día se arreglará… eso es en mi caso”, comenzó diciendo la intérprete nacional.

En este sentido rescató tres comentarios que decidió compartir anónimamente para luego dar un mensaje de “aceptación, autoestima y respeto”, pues considera “injusto” lo que debió leer. Aquí los tres mensajes:

Los tres comentarios que compartió en sus historias. Foto: Instagram @rociotoscanoactriz

“Por qué digo que es injusto, porque algunos hombres, despues de todo el proceso que una pasa en el embarazo y post parto, proceso hormonal y de vulnerabilidad no menor, me parece que es muy violento lo que relatan estas mujeres y me sobrepasa la actitud nefasta de la gente, en muchos casos, superficial”, expresó Rocío Toscano.

“Basta de violencia psicológica”

Seguidamente se dirigió a esos hombres que considera superficiales y los tildó de responsables por transmitir esa inseguridad en una mujer que ahora ve las secuelas físicas en su cuerpo debido al embarazo. Asimismo, afirmó que ninguna se puede olvidar de su amor propio y aceptación.

“BASTA! Respeto por el proceso, admiración y cuidado. No más violencia psicológica en la gestación ni en el post parto, no tienen idea de las consecuencias negativas que pueden generarle a sus parejas al decirle: ‘me da asco tu guata’. INACEPTABLE!”, expresó Rocío Toscano.

Seguidamente fue más cruda y escribió: “Basta de violencia y basta de no aceptarnos, nosotras, con nuestro cuerpo, wnas somos unas máquinas! DAMOS VIDA! A LA MIERDA CON ESOS COMENTARIOS QUE VAYAN A PARIR ELLOS”.

Rocío Toscano junto a Alma y Luca, sus dos gemelitos. Foto: Instagram @rociotoscanoactriz

