Kathy Orellana sorprende con un cambio en su rostro: “Más bella que nunca”

Kathy Orellana es una de esas artistas que le encanta modificar su look con frecuencia y dejar evidencia a través de las redes sociales. A la cantante podemos verle con distintos cortes de cabello o diferentes tonos, además de lucir variados outfits, desde los sencillos hasta los más sensuales.

Sin embargo, la llamada ‘Morenaza de Rancagua’ apareció este fin de semana con un renovado cambio que sorprendió a la mayoría de sus seguidores. Mientras promocionaba sus “secretos detox” para bajar de peso, los usuarios notaron algo muy distinto en ella.

¿Kathy Orellana se operó los labios?

Pues todo parecer indicar que sí. Al parecer la famosa de 35 años se sometió a una intervención estética, aunque hasta el momento no ha querido revelar los detalles. Lo cierto es que en sus más recientes fotos en Instagram tampoco trató de ocultar que sus labios tienen mayor volumen, lo que para algunos resultó bastante sexy.

“Si quieres saber cuál es mi secreto, escríbeme. Yo te enseño cómo hacerlo. Detox, detox, que no te lo cuenten… pruébalo”, escribió Kathy Orellana para la galería donde deja un número de teléfono y luce una sonrisa significativamente distinta.

Los usuarios que visitaron las imágenes nos tardaron en notarlo y dejaron sus comentarios. “Tienes la boca un poquito hinchada”, “qué le pasó a su cara”, “pero esa boca nooo”, “perdiste tu esencia, pero cada uno con sus gustos”, “irreconocible” y “por Dios Kathy qué te hiciste si eras hermosísima. Desfiguraste tu cara”, fueron algunas de las reacciones que dejaron.

Pero no todo fue críticas negativas, porque otros de sus seguidores afirmaron que luce bella y sexy. “Te ves hermosa, estupenda y guapa”, “más bella que nunca”, “estás regia así que omite los comentarios mala onda”, “regia”, “linda” y “te ves mucho más sexy, felicitaciones”, le escribieron en el posteo.

La cantante superó el COVID-19

El pasado mes de julio, Kathy Orellana reveló que se contagió de COVID-19. Luego que se diera a conocer su situación, fue contactada para conocer detalles de su experiencia con la enfermedad.

En conversación con Fotech, la famosa aclaró que se ya encuentra bien de salud y que solo tuvo que estar apartada de su hijo. “Gracias a Dios todo bien, solo que tuve que estar sin mi hijo y no realizar envíos de mi détox para bajar de peso. Fue un resfriado, un poco más fuerte, claro. Pero ya pasó“, contó.

Consultada por cómo ocurrió el contagio, explicó que “ese día temprano tuve contacto estrecho con una persona (del cual se enteró posteriormente), la cual me avisó un par de horas después de estar contagiada”.

“De inmediato llamé a mi mamá para que se quedara con Facundo (su hijo), fue atroz. Me quedé por contacto estrecho en el hospital, no pude ver a mi hijo en persona, solo por videollamada por 11 días. Sentí un resfriado, mareos y un poco de fiebre. Tomé los medicamentos indicados y me mejoré gracias a Dios”, aseguró.

Tras superar la enfermedad, Kathy Orellana volvió a promocionar sus productos détox a través de su cuenta de Instagram, en donde posee poco más de 95 mil seguidores.

