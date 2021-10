Maly Jorquiera celebró cumpleaños de su hijo con tierno mensaje y una fiesta de disfraces

Maly Jorquiera y Sergio Freire celebraron el cuarto año de vida de su primógenito Lucas con una pintoresca fiesta de disfraces. La comediante nacional utilizó sus redes sociales para mostrar la decoración, además de un conmovedor mensaje dedicado al pequeño.

A su corta edad, Lucas ha demostrado que heredó las cualidades humorísticas de sus padres y una increíble personalidad. Por su parte, su orgullosa mamá le dedica una gran parte de sus publicaciones en Instagram a sus ocurrencias.

Maly Jorquiera celebra el cumpleaños de Lucas

En el más reciente post de la también actriz en la plataforma digital mostró a su pequeño disfrazado de Goku, el máximo heróe de la popular serie manga Dragon Ball. La imagen, en la que Lucas sostiene una piñata con el mismo personaje, Maly escribió unas tiernas palabras.

“11 de octubre del 2017 a más 17.37 hrs nació esta bendición. Libra como su padre. Amo a los libras, son los mejores”, partió diciendo la artista de 39 años.

“¡Feliz cumpleaños guachito rico que te como! Te amo tanto, al infinito y más allá como tú lo sabes y te lo hago repetir cada noche antes de dormir”, agregó.

También resaltó lo espectacular que ha sido su experiencia con la maternidad.”Yo pensaba que ser mamá estaría bueno, pero está máximo. Gracias por sumarte a este par de locos, eres un excelente compañero, el mejor. Dios te bendiga hijito, hoy y siempre”, finalizó.

De inmediato, la publicación de Jorquiera se llenó de felicitaciones para Lucas y mensajes positivos. “Feliz cumpleaños luquitas. Sigue creciendo feliz y rodeado de amor”, “feliz Cumpleaños chiquitito hermoso y divertido”, “hermoso felicidades”, y “eres un niño maravilloso”, fueron algunos de los mensajes en el post que hasta el momento suma más de 24.700 ‘likes’.

La actriz mostró la decoración de la celebración y su disfraz de Morticia. Foto: Instagram @malyjorquiera

Los humoristas revelaron que perdieron un bebé

A mediados del mes de mayo, Maly Jorquiera y Sergio Freire estuvieron el el programa De tú a tú con Martín Cárcamo. Dicha conversación no solo estuvo llena de risas sino también de grandes revelaciones.

Entre otras cosas, la pareja contó cómo se conocieron y la manera en que fue surgiendo el amor. Aunque también hubo espacio para hablar sobre su regalo más preciado: su hijo Lucas. Recordemos que los comediantes se convirtieron en padres en el año 2017.

Asimismo, Maly Jorquiera reveló que sufrieron una pérdida antes de la llegada de Lucas. “Nosotros habíamos perdido una guagua y fue ahí que dije ‘ya, a esta le voy a poner súper fe’, y de verdad fue bueno. O sea, no fue bueno perderla, pero nos dio una nueva oportunidad de hacerlo mejor”, señaló.

Del mismo modo, Sergio Freire habló sobre cómo el pequeño cambió su vida. “Es una entretención vivir esta pandemia con el Lucas. Ha sido increíble. De verdad que me arregló todo, el mundo para adelante, me ordenó. Como que llegó y ordenó mis metas”, señaló.

“Pensaba que yo era el protagonista de mi vida, pero no, es él. Y para él es todo lo que he hecho y lo que seguimos haciendo, entonces me marcó un horizonte muy hermoso, es lo mejor que pudimos tener. Es como la materialización del amor”, agregó.

Por su parte, Maly Jorquiera destacó que “tiene el arte en el ADN. Ponte tú nos nos dice ‘voy a hacer un chiste’ y para nosotros un chiste es muy importante, entonces respetamos su momento”.

