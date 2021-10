Millaray Viera sorprende con aplaudida foto en bikini: “Cerrado por vacaciones”

Millaray Viera es sumamente activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram donde suma 679.000 seguidores. La destacada animadora de televisión nacional se ha ganado el cariño del público chileno con su talento y personalidad.

Y aunque la mayoría de sus publicaciones suelen ser luciendo maravillosos y elegantes ‘outfit’, o disfrutando de sus hijas y pololo, esta vez sorprendió mostrando su lado más sensual.

Millaray Viera sorprende con sensual bikini

En las últimas horas, la famosa de 33 años anunció que está en unas merecidas vacaciones en unas hermosas playas junto a su pareja Cristián Sepúlveda. Pero lo que más impresionó a sus fans fueron las fotos que posteó la también actriz, luciendo un bikini de color negro que dejó ver su esbelta figura.

“Cerrado por vacaciones. Espero tener un poco de color en el próximo reporte”, escribió Millaray Viera junto a dos fotografías posando en el paradisíaco lugar, una en el mar y otra desde la arena.

Inmediatamente, la querida animadora chilena se llenó de un montón de elogios de parte de sus colegas y fans en el post que hasta el momento suma más 54.700 ‘likes’.

La figura de televisión chilena, Karen Bejarano le escribió: “guapura pura. No necesitas más color que aquel que irradias con tu esencia y presencia”, asimismo la actriz Gaby Hernández dijo: “qué preciosa”, junto a varios corazones.

Otra personalidad en reaccionar fue la actriz Lucy Cominetti asegurando que: “Wuaaaa!!! Es que te pasas para bella” y Gonzalo Yañez le comentó que: “Jajaja estuvo bueno el training. Sacaste hasta calugas”.

Además, Millaray Viera también compartió a través de sus historias un video donde aparece el amor de su vida. “Me encontré un sireno mino” escribió al mostrar al ‘Chino’ Sepulveda caminando a la orilla de la playa.

Millaray Viera está disfutando de sus vacaciones junto a su pololo. Foto captura: Instagram @millarayviera

El mensaje de amor propio de la presentadora

Un contundente mensaje de amor propio compartió Millaray Viera en sus redes sociales hace unos meses atrás. La comunicadora está empeñada en ser una influencia positiva para quienes la siguen, esta declaración en su cuenta de Instagram es un llamado a alejarse de lo que nos hace daño.

La animadora publicó un decálogo en su cuenta de cómo trabajará en su cuidado personal de ahora en adelante.“Aprenderé a identificar todo tipo de violencia“, comenzó relatando. “Me alejaré de todo lo violento, lo tóxico”, continuó.

Viera señaló que ella misma será su prioridad. “Me cuidaré como si fuera mi propia hija. Me rodearé de personas que no sólo son buenas conmigo, sino también con los demás”, agregó.

Por último, terminó con un mensaje sobre el amor. “Comprenderé que el amor no duele ni hace daño. Este será mi mantra x siempre”, cerró.

Sus seguidores agradecieron las palabras de Millaray y tomaron su reflexión para hacerla propia. “Oye qué sabio lo de “me cuidaré como si fuera mi propia hija”, muchas veces olvidamos cuidarnos y otras, lo hacemos a tontas y a locas. Tomaré ese pedacito de tu mantra para aplicarlo al mío (lo otro ya lo aplico) buen día!”, le escribió una persona. “Así es debemos amarnos a nosotros mismo es lo primero“, agregó otra.

Además, en el post que alcanzó los 34.000 ‘likes’ agregó una elgente fotografía posando ante la cámara con una gran sonrisa llena de seguridad.

