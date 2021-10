Katty Kowaleczko contó cómo Juan Falcón ayudó a su hermano cuando tenía cáncer

Katty Kowaleczko y Juan Falcón son un claro ejemplo de que la verdadera amistad se fortalece en los momentos difíciles y permanece a través de los años. Los artistas fueron invitados a un nuevo capítulo de Los 5 mandamientos y conversaron de sus vidas personales y profesionales.

La chilena y el cubano empezaron a ser buenos amigos tras su participación en la telenovela El amor está de moda, que fue grabada en el año 1995 y transmitida por Canal 13. Y aunque eran muy buenos compañeros de trabajo en ese entonces, la actriz reveló que su colega fue más que eso y se convirtió en un gran apoyo en su vida en un duro momento familiar.

Katty Kowaleczko revela noble gesto de Juan Falcón

Juan Falcón aseguró que nunca se ha enojado con Katty Kowaleczko. “No es solo que tengamos buen ‘feeling’, buena onda y nos digamos tonteras. Nunca nos hemos enojado en la vida”, aseguró.

Además, la intérprete nacional resaltó que se han apoyado mutuamente en los momentos adversos. “En los momentos más duros, los más dolorosos, es cuando hemos afianzado mucho mejor nuestra amistad”, dijo.

Foto: Instagram @katty.kowaleczko

También, añadió que es sencillo tener amigos en los días buenos, pero en los malos solo quedan los verdaderos. “Es muy fácil ser compañeros de trabajo, lesear, salir, pero en los momentos más dolorosos, es cuando ves a los verdaderos amigos“, resaltó.

En este sentido, la mujer de 57 años trajo a memoria cuando su amigo la apoyo en un momento familia muy complicado: su hermano padecía de cáncer. En ese momento, Falcón le trajo los mediamentos desde su tierra natal.

La famosa explicó que su hermano “no se quiso tratar, porque el tratamiento era peor que la enfermedad, tenían que mutilarlo entero. Él decidió no hacerse las quimioterapias, las operaciones, nada, pero hubo un tiempo en el que empezó a sufrir”.

Sin embargo, Katty Kowaleczko escuchó de una medicina cubana a base de veneno de alacrán para su hermano que evitaría el terrible tratamiento al que tenía que someterse su familiar. “Es de Cuba, y un día le pregunté a Juan qué era eso. Me dijo: ‘No te preocupes, yo te lo traigo’“, recordó.

“Juan hizo toda una gestión, solito, que se lo agradezco eternamente. Tenía que enviar los exámenes de mi hermano y llegaban las dosis. Fue algo que le alivianó mucho su pesar“, finalizó.

La artista debió afrontar un matrimonio lleno de sufrimientos y calamidades. Foto: Instagram @katty.kowaleczko.h

La actriz reveló que fue víctima de violencia intrafamiliar

En un capítulo de De tú a tú, transmitido en mayo de este año, Katty Kowaleczko abrió las puertas de su casa y de su vida. La actriz habló sobre su carrera, la muerte de su padre y sus relaciones amorosas, dentro de las que surgió una dolorosa historia.

La artista reconoció que sufrió violencia intrafamiliar en su primer matrimonio, un vínculo que contrajo con una pareja mayor, cuando ella apenas tenía 17 años de edad. La actriz se dio cuenta de que se había casado para escapar de su padre enfermo. “Estaba arrancando de esa realidad, por eso me casé“, contó.

La actriz explicó que pololeó un par de meses antes de contraer el vínculo, y que debía mudarse hacia el norte del país debido al trabajo de su pareja. Su padre no cuestionó su decisión, debido a la complicada situación familiar que enfrentaba.

Sin embargo, todo cambió al poco tiempo. “Llegué a una casa donde me celaba mucho, y yo no podía salir. Si me llamaba y no estaba, se enojaba. Y empezó así la violencia, primero verbal, hasta que llegó a la física“, señaló, indicando que se vio completamente sola, pues su círculo cercano vivía en otra ciudad.

Durante la conversación, Katty Kowaleczko recordó que en una oportunidad, su esposo le botó toda su ropa y le compró trajes de dos piezas. “Eran los trajes que tenía que usar una señora. Yo siempre dije ‘está mañoso’. Dije ‘da lo mismo, me pondré jeans cuando pueda’”, explicó, indicando que de vez en cuando llamaba a sus padres, pero nunca les contó lo que estaba viviendo.

Te puede interesar:

Cecilia Bolocco sacó aplausos con la foto más natural que ha publicado en redes: «Hermosa y real»

Luz Valdivieso dedica amoroso saludo de cumpleaños a Marcial Tagle: «El hombre más recto y honesto»