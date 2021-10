Chispa Lacassie se muestra feliz con su polola: “Qué bonitos son”

Con una atractiva imagen desde la playa, Chispa Lacassie demostró que está más enamorado que nunca. En ex chico reality se dejó ver con su polola a través de una selfie que publicó en su cuenta de Instagram. Y es que con tan solo ver las sonrisas, cabe decir que el amor sí existe.

La feliz pareja viajó a la playa Las Cujas, ubicada en Cachagua, en la Región de Valparaíso. El ex compañero de encierro de celebridades como Dominique Gallego, Marcelo Marocchino, Nicole “Luli” Moreno y José Luis Bibbó, publicó este fin de semana la instantánea que sigue dando de qué hablar.

Así luce Chispa Lacassie con su polola

Completamente alejado de su travesía por los espacios televisivos en formato reality show, el famoso captó la atención con la romántica imagen que le dejó algunos comentarios positivos. “Qué bonitos son”, “qué buena foto”, “abrazos y bendiciones”, “tai enamorado wonsito” y “buena playa, Chispa”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe recordar que hace un tiempo Chispa Lacassie se volvió noticia por su reacción ante la detención del ex futbolista Francisco Huaiquipán, con quien tuvo una polémica relación en Mundos Opuestos.

El ex deportista quedó en prisión preventiva luego de que fuera sorprendido tratando de ingresar droga y teléfonos en la cárcel Colina 1, recinto penitenciario donde se encuentra uno de sus hijos, condenado por homicidio.

Prensa Chilena, desde su cuenta en Instagram, ofreció detalles de la captura de Francisco Huaiquipán y reseñó parte del comunicado emitido por Gendarmería de Chile. “Gracias a una máquina de rayos X fue posible detectar 38 teléfonos celulares y distintos tipos de droga”, informó el organismo.

“Los choros están en la cárcel”

Y precisamente en dicha publicación de @prensachilena, Chispa Lacassie apareció para dejar el siguiente comentario: “Los choros están en la cárcel”. Este mensjae hace alusión a los conflictos que tanto él como Huaiquipán tuvieron durante el encierro televisivo.

Si bien no se califica como una venganza, el ex chico reality aprovechó la oportunidad para dirigirse a él con un comentario que indudablemente llamó la atención, ya que fue lo mismo que le dijo alguna vez.

Más de 67 mil fans acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @chaspa

El medio AR13 recordó la mala relación que Chispa Lacassie y el ahora encarcelado tuvieron durante Mundos Opuestos. Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando el equipo liderado por Huaiquipán perdió una de las pruebas, lo que terminó en garabatos y amenazas.

“Digo las hue… a la cara y las converso, no me vuelvo loco, ni ando amenazando”, le dijo Chispa Lacassie entonces. “Yo tampoco me vuelvo loco”, aseguró su rival.

“Pero si me andai’ amenazando”, le contestó el amigo de Joche Bibbó. “Si te quiero pegar, te pego”, le replicó Huaiquipán, quien no dejó callado a su contrincante. “Bueno, y pégame, yo te demando. La hu… es súper fácil. Si aquí los choros están en la cárcel”, exclamó, provocando el enojo del ex deportista, quien trató de golpearlo.

Te puede interesar:

Fran García-Huidobro conducirá un programa internacional llamado ‘Bendita moda’

Nicole Moreno ganó el primer lugar en el Torneo Nacional de Fitness

Benjamín Vicuña y el tierno reencuentro con su hija Magnolia en Madrid