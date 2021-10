Rafael Olarra muestra el abultado vientre de Lucila Vit: “Un privilegio dar pasitos junto a ti”

Lucila Vit y Rafael Olarra están en su mejor momento: además de estar profundamente enamorados el uno del otro, ahora están esperando al primer fruto de su amor. Hace unos días atrás, la modelo confirmó a través de sus redes sociales que está embarazada con un extenso y precioso mensaje.

“Te soñé y anhelé por siempre… Es ahora cuando logro entender el gran sentido y milagro de la vida… La verdadera magia, luz y felicidad. El cielo en la tierra”, aseguró la trasandina junto a una ecografía.

Por su parte, el exfutbolista también reaccionó en redes sociales: “¡Cómo explicar esta sensación maravillosa! ¡Cómo explicar que no puedo más de amor! ¡Cómo explicar que quiero entregar mi mejor versión! Gracias @lucilavit por darme esta posibilidad de vivir el milagro que es la vida”, expresó.

Rafael Olarra le dedica tiernas palabras a Lucila Vit

Rafael Olarra recientemente apareció nuevamente en Instagram para mostrar una tierna fotografía de su pareja con unas conmovedoras palabras. El comentarista deportivo de ESPN sacó aplausos con su rómantico mensaje.

“Te admiro tanto. Tu capacidad de amar y de conectar con lo hermoso que nos está pasando es notable. Un privilegio dar pasitos junto a ti. Eres la mamita más hermosa que existe”, escribió el famosos junto a una postal de Lucila de perfil mostrando su vientre abultado.

Por su parte, la personal trainer comentó el post diciendo: “No puedes ser más tierno mi amor. Cuánto agradezco a la vida el tenerte a mi lado y poder compartir estos momentos tan únicos de la mano. Te amamos infinito papito hermoso”.

Además de la reacción de la futura mamá, cientos de internautas dejaron mensajes positivos en el post que hasta el momento suma más de 11.500 ‘likes’. “Felicidades. Que todo salga bien y disfruten mucho”, “hermosa esa mamita”, “como crece esa preciosa”, “qué hermosos que son juntos” y “la maternidad te sienta muy bien”, fueron algunos de los comentarios.

En cada Argentina vs Chile, la pareja disfruta de su “rivalidad”. Foto: Instagram @lucilavit

La relación entre la argentina y el chileno

A fines del 2020, Lucila Vit y Rafael Olarra confirmaron su relación. La pareja compartió su primera fotografía algunas semanas después y hoy se muestran más felices que nunca esperando a su primer hijo.

En una entrevista con LUN hace unos meses atrás, Lucila Vit conversó sobre lo feliz que se siente al lado del “amor de su vida”.

Recordemos que los comunicadores fueron compañeros en el programa Agenda, de Fox Sports, en donde compartieron junto a Rodrigo Sepúlveda, Camila Stuardo y Jorge Gómez, entre otros. En aquella época, cada uno tenía sus romances, por lo que nunca coincidieron.

En conversación con el citado medio, Lucila Vit calificó a Olarra como un “muy buen compañero”. “No tengo nada que decir. Yo lo conocía y sabía la persona que es y ahora lo puedo conocer en otro ámbito más personal y estoy muy contenta. Y me proyecto muchísimo con él. Siento que encontré, al fin, al hombre de mi vida…”, aseguró. Aunque “sin desmerecer a las personas que me acompañeron en otro momento, tiene todo lo que busco”.

Con esta imagen, Rafael Olarra celebró 8 meses de relación con la modelo. Foto: Instagram @rafaolarra19

“A veces estamos riéndonos a las cuatro de la mañana. Apenas nos levantamos, nos reímos muchísimo. El mismo humor. No somos graves. Nos reímos de nosotros mismos. Está buenísimo tener un partner así. Es impagable”, comentó, declarándose súper enamorada.

“Estoy muy contenta. Me siento plena. Hacía mucho tiempo que no me sentía así, como tomar decisiones desde la tranquilidad y decir ‘voy’. Y si me equivoco, no importa porque sé que tengo una persona que me apoya en todo y que me deja ser. Con él soy yo y eso es buenísimo”, sostuvo.

