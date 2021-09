Rodrigo Díaz celebró tres años de pololeo con romántica postal

Rodrigo Díaz suele ser reservado con su vida amorosa en las redes sociales. Sin embargo, las fechas especiales son su excepción. El ex chico reality está profundamente enamorado de Enzo León, con quién arribó su tercer aniversario de pololeo.

A través de su cuenta en Instagram, el famoso compartió una romántica postal para celebrar el amor. Y es así como Díaz se encuentra en la plenitud de la vida, además cumplir su sueño de viajar por el mundo como instructor de zumba, también comparte sus días al lado del hombre que ama.

Rodrigo Díaz celebra su tercer año de pololeo

Rodrigo Díaz publicó una postal en sus historias junto a su pololo Enzo León disfrutando de un rómantico atardecer mientras se miran sonriendo. En la imagen escribió “3 años”, junto a un corazón blanco.

No queda la menor duda de que esta pareja está disfrutando a plenitud de su relación y en reiteradas oportunidades el bailarín expresa lo feliz que se siente.

Esta es la imagen que compartió el bailarín para celebrar la especial fecha. Foto: Instagram @rodrigodiazrioseco

Recordemos que Díaz presentó públicamente a su pololo el año pasado, en San Valentín, con unas tiernas fotografías en una playa. Además, le escribió unas conmovedoras palabras con las que también encantó a sus seguidores.

“La vida se encarga de poner personas maravillosas en nuestro camino y Dios no se equivocó en elegir una persona como tú. Buen amigo, hermano, tío, hijo y el mejor #partner que puedo tener en la vida. Feliz día”, puso junto a una serie de hashtags, con los que remarcó la importancia de su pareja en su vida.

Palabras como “love”, “valentines”, y la conocida frase “love is love (amor es amor)”, fueron la tónica de la publicación.

Enzo León es comunicador audiovisual que además trabaja junto al bailarín en su academia. En redes sociales posee un perfil privado que apenas supera los 400 seguidores. Un caso muy distinto al del ex Rojo, cuya popularidad le ha valido más de 291 mil seguidores en la plataforma de las instantáneas.

Katyna Huberman también festejó el amor recientemente

Otra feliz pareja que festejó recientemente su amor fue la conformada por Katyna Huberman y el músico Jimmy Frazier. La actriz celebró el pasado miércoles 15 años de relación con el amor de su vida y publicó una dedicatoria en su cuenta de Instagram, sumado a una galería que recopila imágenes en distintas épocas.

Los 300 mil seguidores que sostiene la artista en su perfil oficial son testigos de lo enamorada que está del también productor, quien además es el padre de sus tres hijos: Lou, el mayor con 13 años, Kai y Zoe. Todos se llevan solo 3 años de diferencia.

“15 AÑOS MY LOVE (MI AMOR). Y hemos construido y destruido taaaaanto juntos”, partió diciendo la intérprete nacional, famosa por participar en teleseries como Alguien te mira, Amor por accidente, Pobre Rico, Ámbar y Río oscuro.

“Tu libertad me inspira, me alienta y me da garras”, afirmó Katyna Huberman en la dedicatoria que suma más de 6.300 ‘likes’. “Te amooooo @jimmyfunkybass. Gracias Vidita por reencontrarnos”, agradeció al concluir su escrito.

Los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar, incluyendo a algunos colegas del espectáculo. “Los queremos”, expresó la cantante Nicole, mientras que la actriz Luz Valdivieso expuso: “Besos, besos, besos para los dos”. Otros artistas como Alejandra Fosalba, Fernanda Urrejola, Julian Elfenbein y Javiera Contador también reaccionaron al amor de la feliz pareja.

Te puede interesar:

¡Por cuarta vez! Patricia López se casó nuevamente con su esposo esloveno

Cristina Tocco atrapa corazones con su nuevo look: «Estupenda y encantadora»

Eduardo Fuentes festeja el cumpleaños número 5 de su hija con profunda reflexión sobre la paternidad