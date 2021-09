Julia Fernandes muestra sus estrías con orgullo en una sensual sesión fotográfica

La naturalidad de una mujer no tiene precio, y así lo demostró Julia Fernandes en una reciente sesión fotográfica donde dejó escapar su lado más sensual. La ex chica reality, famosa por participar en espacios como ¿Volverías con tu ex? y Doble tentación, sorprendió con una lencería negra, donde también permitió ver las marcas en su piel.

Así es, la figura pública evidenció que sus glúteos tienen estrías y no le importó en lo absoluto que la cámara captara lo que considera un rasgo natural del cuerpo, y que incluso realza su feminidad. Desde su cuenta de Instagram sacó aplausos tras publicar la galería.

La modelo suma 796 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @juliafernandescl

“Hermosa”, le afirmaron a Julia Fernandes tras enseñar sus estrías

En ropa interior, con una toalla en la cabeza, un cigarrillo a punto de encender en su boca y una de sus miradas más sensuales. Así se describe la famosa para sesión fotográfica que ya suma más de 17 mil ‘likes’. “More natural (Más natural)… Estrías”, escribió para las imágenes.

Los comentarios positivos no tardaron en llegar para la joven brasileña, quien también aclaró: “El cigarro es solo una ilustración, no fume”. Al respecto, sus 796 mil seguidores expresaron: “Hermosa”, “bomba”, “te pasas”, “flaca bien hecha”, “eres una diva”, “qué orgullo, hasta tus estrías son bellas”, espectacular y “devuélvete que te pasaste”.

Aunque ya tiene acostumbrados a los usuarios con galerías sensuales, digno de una modelo, Julia Fernandes le imprimió un punto especial a esta última sesión. Además de demostrar lo hermosa que es, evidenció que su físico solo está compuesto por naturaleza divina.

La modelo respondió a seguidora que criticó su maquillaje

Los comentarios malintencionados en las redes sociales abundan, sobre todo cuando se trata de señalar a las figuras públicas. Tal fue el caso de Julia Fernandes el año pasado cuando se defendió de una usuaria que la ofendió tras compartir un maquillaje en su cuenta de Instagram.

“Esa chiquita suelta @giulia #makeup #makeuptutorial #makeuplover… Espero que les guste. Fue hecho con mucho cariño. Prometo mejorar en los próximos”, escribió la brasileña. Su maquillaje consistió en un estilo sencillo, marcado por un cat eye y unos labios rojos.

Sin embargo, la aplicación de primer, base, contornos y polvos no convenció a algunas personas, quienes la criticaron por la cantidad de maquillaje que utilizó. Fue también el caso de una mujer, cuyo comentario no pasó inadvertido por la modelo.

“¿Será necesario ponerse tantas capas de maquillaje? Increíble como cambia tu cara, definitivamente tienes que pintarte”, dijo la desconocida, a quien Julia Fernandes no dudó en responder. “En mi caso yo cambio y mejoro… En el tuyo el maquillaje no hace milagro. Va seguir con la cara de culo que tienes. No tengo paciencia para mala vibra”, señaló.

No obstante, la mujer insistió en su postura. “Quién no cambia con tanto estuco, o sea!! Y no es mala vibra querida, es la verdad. Yo si me estucara así créeme que me vería regia igual, si párese magia lo que hace contigo”, comentó nuevamente, recibiendo críticas por parte de otras usuarias, quienes salieron en defensa de la brasileña.

