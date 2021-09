Yamila Reyna se sincera sobre la idea de ser mamá: “No vine a este mundo a tener hijos”

Yamila Reyna confesó sin filtros lo que piensa sobre la maternidad en su vida personal. La actriz argentina asegura que en su proyecto de vida no está ni estará ser mamá.

Con la sinceridad que la caracteriza, la también comediante, en conversación exclusiva con Radio Agricultura, expuso su postura sobre la maternidad tras asegurar que como figura pública es complicado cuando las personas opinan sobre su vida privada.

La actriz suma más 500 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @yamireyna

Yamila Reyna no quiere tener hijos

Yamila Reyna fue consultada si quería tener hijos a futuro y su respuesta fue muy contundente: “Ser mamá es una gran responsabilidad. Yo siento que no vine a este mundo a tener hijos”.

Asimismo, la pareja del futbolista Diego Sánchez siente que nunca estará preparada para traer un bebé al mundo. “No tengo la madurez suficiente para ser mamá, no es algo que me llame la atención en la vida”, dijo.

También añadió que nunca le ha llamado la atención la maternidad. “No es una meta para mí, no tengo proyectos de tener hijos, para nada”, puntualizó.

Actualmente la famosa está concentrada en su vida profesional y en reinventarse cada día para seguir creciendo, y siente que siempre está en la “búsqueda de cosas nuevas”.

En este sentido, aseguró que: “ahora descubrí la cocina, que me encanta. Amo la música, actuar y el ‘stand up’, esa es la ventaja de ser artista, de poder jugar con distintos roles”.

La opinión de la actriz sobre el matrimonio

A finales de julio, Yamila Reyna participó en una transmisión en vivo junto a Mariela Montero, con quien conversó sobre su paso por MasterChef Celebrity, y otros aspectos personales.

Durante el intercambio, la modelo leyó los comentarios de los espectadores y sorprendió a la argentina con una pregunta sobre sus planes de matrimonio con Diego Sánchez. “La gente quiere saber si te vas a casar…“, dijo.

“Yo que sé. Mi vida es como MasterChef, todo puede pasar“, respondió entre risas Yamila Reyna. “¿Pero te gustaría a ti personalmente a estas alturas de la vida?“, insistió Mariela Montero, a lo que la argentina contestó: “Sí, obvio me gustaría“.

“A mí lo único que me puede asustar hoy por hoy es la muerte, nada más. Me caso, me funciona. Si no me funciona, me separo. O sea no voy a hacer la primera ni la última. Pero las historias bonitas o los momentos bonitos de la vida hay que vivirlos. Después vas a ser una vieja de mierda, ‘qué pelotuda, cómo no me casé con este hueón’”.

La actriz impactó con un nuevo look estilo ‘rock star’

La actriz Yamila Reyna se realizó un radical cambio de look en su cabello hace unas semanas atrás que decidió postear en sus redes sociales. Quizás pocos pensaron que llegaría a tanto.

La también comediante es activa en las redes sociales y ya posee más de 490 mil seguidores, los cuales se vieron sorprendidos con el nuevo corte de cabello.

Sin dar detalles sobre el estilo, por qué lo hizo o quién es el estilista detrás de la genialidad, la famosa lo publicó en su cuenta oficial y escribió: “Look”, acompañado de un emoji de mujer rockera. De este modo abandona el cabello largo y se atreve a un moderno corte a la altura de los hombros que asemeja un mohicano.

Con su personalidad y encanto, Yamila Reyna se ha ganado el corazón de chilenos, por lo que este tipo de sorpresas terminan generando mensajes positivos.

Te puede interesar:

Benjamín Vicuña se hizo un tatuaje en honor a su hija Blanca y su significado es conmovedor

Katyna Huberman festeja 15 años de amor con su pareja: «Tu libertad me inspira»

Paulina Urrutia habló entre lágrimas sobre el Alzheimer de su esposo: «Era bonito cuando me reconocía»