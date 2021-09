Katyna Huberman festeja 15 años de amor con su pareja: “Tu libertad me inspira”

La trayectoria amorosa de Katyna Huberman y su pareja, el músico Jimmy Frazier, es felizmente amplia. La actriz celebró este miércoles 15 años de relación con el amor de su vida y publicó una dedicatoria en su cuenta de Instagram, sumado a una galería que recopila imágenes en distintas épocas.

Los 300 mil seguidores que sostiene la artista en su perfil oficial son testigos de lo enamorada que está del también productor, quien además es el padre de sus tres hijos: Lou, el mayor con 13 años, Kai y Zoe. Todos se llevan solo 3 años de diferencia.

La actriz constantemente expresa lo feliz que se siente con su esposo a través de sus redes sociales. Foto: Instagram @katynaactriz

El tierno mensaje que Katyna Huberman le brindó a su esposo Jimmy Frazier

“15 AÑOS MY LOVE (MI AMOR). Y hemos construido y destruido taaaaanto juntos”, partió diciendo la intérprete nacional, famosa por participar en teleseries como Alguien te mira, Amor por accidente, Pobre Rico, Ámbar y Río oscuro.

“Tu libertad me inspira, me alienta y me da garras”, afirmó Katyna Huberman en la dedicatoria que suma más de 6.300 ‘likes’. “Te amooooo @jimmyfunkybass. Gracias Vidita por reencontrarnos”, agradeció al concluir su escrito.

Los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar, incluyendo a algunos colegas del espectáculo. “Los queremos”, expresó la cantante Nicole, mientras que la actriz Luz Valdivieso expuso: “Besos, besos, besos para los dos”. Otros artistas como Alejandra Fosalba, Fernanda Urrejola, Julian Elfenbein y Javiera Contador también reaccionaron al amor de la feliz pareja.

“Qué lindo”, “feliz aniversario”, “lo mejor para ustedes”, “que sean muchos más cultivando ese amor”, “a seguir caminando y disfrutando” y “me encanta ver parejas que transmiten complicidad”, fueron otros de los mensajes que dejaron los internautas.

La actriz reveló terrible experiencia vivida con ex pareja

A principios del 2019, Katyna Huberman fue una de las invitadas del programa La Divina Comida e hizo una valiente confesión de una relación tóxica que tuvo cuando era adolescente.

Según contó, todo ocurrió cuando tenía 15 años e inició una relación con un joven. “Pololeaba conmigo porque obviamente yo le gustaba, pero él quería que yo fuera otra persona. Te criticaba todo el día, que no le gustaba lo que hacías, que no le gustaba como te vestías, me dejaba en la casa por como me vestía. Y ná poh, yo salía con mi mejor tenida, no sé, pantalones súper anchos, polera sin espalda, y me miraba y me decía ‘no. Así no’. Y cerraba la puerta y obvio que me iba a llorar”, dijo.

“Nunca entendí por qué no terminaba. Pero yo siento que tenía la necesidad de que él entendiera que de la persona que estaba enamorado era de mi tal cual era yo“, agregó indicando que el joven esperaba que ella luciera y se comportara de otra manera.

“El quería que yo fuera como del Villa María, y yo no era del Villa María. El quería que yo fuera flaca, súper flaca. Podría ser flaca pero curvilínea poh. Y él encontraba que esta cosa era de rotos, como tener poto, tener cintura”, señaló Katyna Huberman.

“Terminé apocada absolutamente, ya no hablaba, súper insegura. El me decía cosas y me daba miedo contestarle (…) Me empecé a preocupar heavy del peso, empezó a ser un tema para mí, me empecé a insegurizar ene”, explicó.

“No lograba terminar con él porque sentía que si terminaba me iba a quedar sola, y empecé con el cuento de la bulimia. Me encerraba porque me veían comer pero yo adelgazaba. Pero no era porque sintiera que estaba gorda, sino porque no me sentía bien conmigo, no me sentía segura con nada. Hasta que mi vieja me pilló y me sacó la chucha”, dijo.

“Mi mamá me llevó al siquiatra y ahí empecé a salir de a poco. Empecé a tener de nuevo confianza en mí misma y a entenderle el sentido de la vida, porque lo que me pasó también es que, como buena adolescente y sus rollos, yo no entendía cuál era mi fin aquí”, cerró.

Te puede interesar:

Roberto García Moritán y Pampita muestran cómo cuidan a su hija mientras la argentina hace «ShowMatch»

Josefina Velasco reveló que la desahuciaron cuando tenía un año: «Nadie sabía lo que tenía»