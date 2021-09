Roberto García Moritán y Pampita muestran cómo cuidan a su hija mientras la argentina hace “ShowMatch”

Roberto García Moritán y Carolina Ardohaín mejor conocida como Pampita están disfrutando a plenitud cada momento con su niña. La pequeña Ana tiene dos meses de vida y es la primera bebé fruto de este matrimonio, y el quinto hijo de la argentina.

Pampita se reincorporó a sus compromisos profesionales al poco tiempo de dar a luz a su bebé como ya estaba planificado. De hecho, el primer día que estuvo en Showmatch, impresionó a todos con un sensual baile en un caño con apenas 11 días de haber traido al mundo a Ana. Pocos días después, también retomó la animación de Pampita Online.

Asimismo, el papel de Roberto García Mortitán como padre de la bebé ha sido fundamental, pues tal como debe ser apoya mucho a su esposa. El hombre de 42 años cuida de Ana mientras ella trabaja y así lo demostró recientemente a través de sus redes sociales.

La presentadora y el empresario están muy felices con su bebita. Foto: Instagram @robergmoritan

Roberto García Moritán y Pampita hacen un buen equipo

Mientras Pampita está al aire, su esposo se encarga de cuidar a la bebé en pleno camerino. De esta manera, en los momentos de descanso de la famosa tiene a su hija cerca.

Esto los convierte en un gran equipo a la hora de criar juntos a una niña en medio de compromisos profesionales. Este fin de semana, el empresario compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías que evidencian esto.

“Historias de camarín”, escribió en la publicación donde muestra atienden a Ana justo antes de que su mamá salga ante las cámaras. Además, también aparece una de las abuelas de la bebé apoyando con el cuidado de la pequeña.

De inmediato el posteo se llenó de reacciones positivas por parte de los seguidores quienes resaltaron la belleza de Ana. Hasta el momento suma más de 627 mil ‘likes’.

“Amo lo unidos que son y que lindo que la ayudes con anita mientras ella trabaja”, “mira la carita me muero”, “qué hermosos, son lo mejor del amor”, “la cara de felicidad de pampita no se compara con nada” y “un padre muy presente”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Recordemos que cuando Pampita retomó sus labrores profesionales tras se mamá, además de recibir mensajes positivos también le llovieron las criticas. Sobre todo, tras su presentación en el ShowMatch.

Por esta razón, en su programa aclaró que: “Mi situación es distinta. Yo trabajo poquitas horas al día, tengo ayuda, es un trabajo que me encanta hacer, mi cuerpo… bailé toda la vida. No hay que compararse con nadie y no hay que comparar las maternidades de una con la de la otra”.

Las fotos en pijama de madre e hija que encantó

Hace unos días, Pampita compartió unas postales junto a su bebé Ana luciendo unas hermosas pijamas de color blanco. “Domingo en Pijama”, escribió la famosa en el post de Instagram que hasta el momento suma más de 563.300 ‘likes’.

Como era de esperarse, las reacciones a las tiernas imagénes no tardaron en aparecer resaltando la belleza de la pequeña Ana. “Ay muero de amor”, “qué hermosas”, “no puedo creer lo bella que es Ana”, “la imagén más linda para comenzar un domingo” y “sos una mujer increíble, fuerte y mereces tú momento de paz y felicidad”, fueron algunos de los comentarios plasmados en el post.

