Benjamín Vicuña muestra lo grande que está su hijo mayor: ya casi es de su tamaño

Benjamín Vicuña se caracteriza por mostrar constantemente a sus hijos a través de sus redes sociales. Recientemente, impactó con una fotografía junto Bautista, quien es fruto de la relación que mantuvo con Carolina Ardohain.

El adolescente de 13 años, quién debutó recientemente como actor, es el mayor de los Vicuña. Asimismo, la imagen que compartió su padre evidencia lo grande que está y que incluso ya casi alcanza su porte.

Benjamín Vicuña muestra lo grande que está Bautista

A través del formato de las historias en Instagram, Benjamín Vicuña publicó una fotografía abrazando a su primogénito. Ambos sonriendo y vestidos de forma similar evidenciaron el gran parecido que hay entre ellos.

Además, se ve que Bautista ya casi alcanza a su padre a su corta edad, lo que comprueba que será muy alto. El adolescente tiene una cuenta en Instagram donde suma casi 200 mil seguidores y comparte fotos a menudo.

Esta es la imagen que compartió el actor junto a su hijo mayor que impresionó a sus fans. Foto: Instagram @benjavicunamori

Por otro lado, al parecer Bautista heredó los dotes artistícos de sus padres, pues hace poco impresionó participando en un comercial para un banco junto a Vicuña.

Recodemos que el reconocido intérprete nacional tiene 5 hijos, tres que son fruto de la relación que tuvo con Pampita (Bautista, Beltrán y Benicio), y dos que tuvo con María Eugenia Suárez (Magnolia y Amancio). Asimismo, las redes sociales del actor están llenas de dedicatorias y fotografías de cada uno de ellos.

El actor reflexionó sobre dibujo de Beltrán

Beltrán, de 9 años, es un gran aficionado de los videojuegos, y su papá siempre lo ha expresado públicamente. Sin embargo, según reveló hace unos días atrás mediante una historia de Instagram, esa pasión por ser ‘gamer’ cada vez va más allá y supera los límites.

El protagonista de la teleserie Demente compartió con sus seguidores un dibujo que realizó el pequeño que llamó su atención. A Beltrán se le pidió plasmar en el papel su paisaje favorito y para impresión de su papá no se trato de la naturaleza.

“A mi hijo Beltrán le paso una hoja y un lápiz e ilustra su único paisaje posible en pandemia: Habitación gamer. ¿Dónde quedaron los volcanes, bicicletas y soles de nuestra época?”, reflexionó el artista.

Indudablemente los avances de la tecnología tienen imnumerables beneficios. Sin embargo, es un hecho que ahora los niños prefieren estar en sus habitaciones sumergidos en videojuegos o dispositivos móviles en vez de salir a jugar en el parque.

Este es el pantallazo de la reflexión de Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @benjavicunamori

Pampita asegura que compartiría la mesa con su ex

Carolina Ardohain, reconocida artísticamente como Pampita, sorprendió a todos sus seguidores al afirmar que sería capaz de compartir una mesa con su ex pareja, el actor Benjamín Vicuña.

Entre 2005 y 2015 sostuvieron una relación que vio nacer a cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. Sin embargo, la inesperada ruptura se produjo en medio de la polémica, ya que una caso de infidelidad fue el detonante para la separación. Por tales motivos, los usuarios no pueden creer sus recientes comentarios.

Cuando transmitía su programa ‘Pampina On Line’, la actriz abrió el debate al referirse a su ex pareja. Pero no solo lo mencionó, sino que aseguró que de presentarse la posibilidad, no tendría problemas en compartir una mesa de comida con él. Un pensamiento que resultó extraño para quienes disfrutan de su espacio.

Los panelistas le señalaron que ‘ni locas’ dejarían que un ex se sentara junto a ellas. “Es demasiado raro”, expresaron. Sin embargo, Pampita soltó una respuesta que nadie se esperaba.

“Hay que ser educado y respetuoso. Lo cortés no quita lo valiente: no pasa nada, está bien saludarlo… no tengo problemas”, dijo. “Me parece bien que me salude y salude a mis amigos que en algún momento, también fueron los suyos”, agregó la modelo en el espacio transmitido por Net TV y Telefe.

Ante el asombro de todos, la famosa argentina reiteró: “De verdad. Por mí se puede sentar donde quiera. Incluso si Rober (Roberto García Moritán, su actual marido) va y se sienta en la mesa con su ex, por mí no hay problema”.

