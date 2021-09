Daniela Nicolás se defiende de un duro comentario en Instagram: “Una lástima que existan las personas tan pobres de alma”

En las redes sociales hay de todo: así como hay ususarios que envían buenos deseos y mensajes positivos, nunca faltan aquellos ‘hater’ que se dedican a destilar malas vibras. Y las figuras públicas son las principales víctimas de esto, así como le ocurrió recientemente a Daniela Nicolás.

La actriz nacional se respondió a un usuario que se ha dedicado a escribirle desubicados mensajes en su cuenta de Instagram en varias oportunidades. Y esta vez, no se aguantó y decentemente lo enfrentó y también lo expuso.

Daniela Nicolás responde desagradable comentario en Instagram

Recordemos que el fin de semana pasado, la también reina de belleza entregó su corona como Miss Chile a Antonia Figuera, la nueva encargada de representar al país en el Miss Universo.

“Hoy es mi penúltimo día como Miss Universo Chile y tuve el honor de conducir la preliminar de mi sucesora. Emocionada a más no poder”, escribió la modelo en una publicación que acompañó con una foto llevando la corona.

La modelo suma 680 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @danielanicolas

Inmediatamente, empezó a recibir mensajes positivos de sus fans, buenos deseos, y muchos destacaron su participación en el pasado Miss Universo llevado a cabo en Miami. Sin embargo, el ‘hater’ no pasó desapercibido y llegó para destilar su odio.

“¿Insuperable en qué? ¿Una actriz que no actúa? ¿O la que hizo el loco en todo el concurso?”, escribió en un comentario. Por su parte, la famosa decidió hacer un pantallazo del escrito y exponerlo.

“Esta persona se ha dedicado a hacerme caer desde que gané el Miss Universo Chile. Me dan pena las personas que son tan pobres de alma, que gastan su tiempo en tratar de destruir a los otros”, dijo Daniela Nicolás.

La ex Miss Chile aseguro que: “no solo a mí, sino también a mi diseñador, maquillador, equipo, todo. Una lástima que existan este tipo de personas, tan pobres de alma y tan malas de adentro“.

Para finalizar, Nicolás envió un mensaje contundenten a todos sus seguidores: “No sean así con las personas, que todo se devuelve chiquillos”, aseguró.

Este es el pantallazo que hizo Daniela Nicolás del desubicado comentario. Foto: Instagram @danielanicolas

La modelo sobre el acoso que ha recibido en redes sociales

Hace unas semanas a atrás, en un nuevo capítulo de Más Vivi que Nunca, Daniela Nicolás habló del acoso que ha recibido a través de redes sociales.

“A mí muchas mujeres me han tratado pésimo. En el Miss Universo, por ejemplo, e llegaron mensajes de mujeres, que me acuerdo perfecto porque le saqué pantallazos y le hablé a mi mamá que lo encontraba increíble. ‘Descerebrada, tonta, estúpida, ridícula’. Me pusieron mongólica en uno. ‘Vergüenza de mujer, no nos representas’, que no entiendo por qué, si soy mujer”, agregó.

Daniela Nicolás aclaró que los hombres también le han enviado mensajes de ese tipo, aunque ha recibido “de mujeres quizá más que de hombres”. “Me han llegado pirulines de hombres“, remarcó.

Vivi Kreutzberger preguntó si acaso se puede realizar alguna acción para evitar ver ese tipo de imágenes. En ese momento, Daniela Nicolás explicó que “cuando los mensajes no están en tu bandeja principal, la foto te sale borrosa, y como sale borrosa, uno aprieta y ¡pum!”.

“A mí me pasó un tiempo que hubo un mes, no sé qué habré hecho en la televisión chilena, que me llegaron casi todos los días. Entonces yo en la noche cuando estaba con un ojo abierto y uno cerraro y ¡pa! No quieres ver más, pero impactante”, contó.

