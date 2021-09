Ex polola de Iván Cabrera rompe el silencio tras el quiebre de la relación: “No hay mal que dure cien años”

Antes de ser vinculado sentimentalmente con la modelo Gala Caldirola, el ex chico reality Iván Cabrera mantenía una relación con Antonella Muñoz, amor que duró un poco más de un año. Incluso en las redes sociales se les veía muy enamorados y hasta vivían juntos.

Luego del quiebre, ninguno de los dos se había referido al tema, pero ahora ella lo hizo, aunque con cierta discreción. Cabe recordar que Iván y Gala están participando en la nueva temporada de El discípulo del chef y recientemente viajaron de vacaciones a Cancún con un grupo de amigos.

Las palabras de Antonella Muñoz, ex polola de Iván Cabrera

Desde su cuenta oficial en Instagram, donde mantiene más de 11 mil seguidores, la joven fue consultada en las historias por su romance con el ex Yingo. Debido a su pololeo con el famoso y el tiempo que vivieron juntos en Viña del Mar, ella aparecía con frecuencia en los medios de comunicación.

“¿Ya no estás con Iván”, fue la pregunta directa que le hicieron a Antonella Muñoz, quien ofreció una respuesta a la altura. “Es lo único que voy a responder respecto a este tema: ya no estamos juntos”. Asimismo, añadió que no ofrecería detalles “por respeto a ambos”.

Foto: Foto: Instagram @antonellamarecobjj

Sin embargo, tras un nuevo mensaje, la ex polola de Iván Cabrera quiso regalar una reflexión a sus seguidores. “Estoy pasando por lo mismo que tú y eres inspiración para mí”, le dijeron a Muñoz.

“No hay mal que dure cien años. Todo lo que nos pasa, por muy difícil que parezca, en algún momento siempre nos deja un aprendizaje. La vida es eso. Vivir, reír, llorar, amar”, expresó en las historias de Instagram.

Foto: Instagram @antonellamarecobjj

Gala Caldirola aclaró su situación amorosa con el ex Yingo

Recordemos que la famosa ya se había referido al tema en conversación con Cecilia Gutiérrez, a quien autorizó a revelar: “yo no tengo una relación con nadie, que soy una mujer soltera y libre de compartir con quien quiera, pero no tengo una relación con nadie”. Por su parte Iván Cabrera no se refirió a las palabras de la modelo.

Al parecer los rumores no terminaron ahí, pues horas más tarde, Gala Caldirola mostró a todas las personas con las que viajó a Cancún, mediante una publicación en redes sociales. La española, que en mayo confirmó su quiebre con Mauricio Isla, quiso acabar con los rumores demostrando que emprendió una aventura junto a un grupo de amigos, entre los que también figura la modelo Helenia Melán.

Gala Caldirola aclaró que no le gusta “dar explicaciones de mi vida privada porque creo que todos tenemos derecho a la intimidad“. Sin embargo, aseguró que hará una excepción priorizando su paz mental.

“Lo que ven es un grupo de AMIGOS compartiendo un viaje de ocio y trabajo. A cada una de las personas que ven en esta foto la quiero porque son auténticos conmigo y buenas personas. NO estoy en una relación con nadie, así que os aclaramos todas las dudas y espero que respeten mi vida de la misma forma que yo respeto la de cada ser humano”, dijo.

Por otra parte, remarcó que “SOY UNA MUJER LIBRE, soltera y sin malas intenciones. Recuerden que antes de ser un personaje público soy una mujer, una mamá, una hija, una hermana, una amiga y sobre todo una persona que no le hace daño a nadie y que lo único que quiere es ser feliz”.

