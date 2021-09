Paty Cofré rompió en llanto al despedirse de ‘Mi Barrio’: “Los voy a extrañar mucho”

Este sábado, el programa humorístico Mi Barrio de Mega llegó a su fin tras 5 meses en pantalla. Por lo tanto, todo el elenco de esta producción estaba lleno de tristeza y nostalgia, sin embargo, Paty Cofré fue quién más se conmovió.

Tras las palabras de despedida de Fernando Godoy, Paola Troncoso, Carlos Díaz, Miguelito y los otros miembros, le tocó hablar a la humorista de 82 años. Recordemos que Cofré también fue parte de Morandé con Compañía, producción que fue reemplazada a principios de este año.

Paty Cofré se quiebra al despedirse de Mi Barrio

Cuando fue el turno de dar su discurso de despedida, Paty Cofré no pudo evitar romper en llanto. Y fue así como entre lágrimas y muchos recuerdos que le dijo adiós a los televidentes y a sus colegas.

“Yo los voy a extrañar mucho. Son tantos años. Aquí me han brindado mucho cariño, mucho amor”, dijo la oriunda de Freire mirando al conductor Fernando Godoy.

“Nos vamos pero…Vamos a tratar de seguir sin echarlos de menos. Gracias”, agregó la comediante entre suspiros.

La comediante se conmovió profundamente al despedirse. Foto: Captura de pantalla.

Por su parte, Fernando Godoy además de despedirse aprovechó para disculparse por las pólemicas que ocasionó el programa. “Hemos llegado al final del último capítulo de este ciclo hermoso con gente maravillosa, extremadamente talentosa. Pude reconocer mucho esfuerzo, ustedes lo vieron también en pantalla, lo gozaron”, dijo el conductor y rostro de este espacio televisivo.

“Mil disculpas si alguna vez nos equivocamos, somos humanos, pero también quisimos llevar humor a sus casas. Yo personalmente, estoy muy agradecido de poder haber compartido con este equipo tremendo, haber conocido a un equipo con el que no había tenido la oportunidad de trabajar”, agregó.

La actriz reveló que fue víctima de violencia intrafamiliar

En pasado mes de mayo, durante su participación en De tú a tú, Paty Cofré reveló que fue víctima de violencia intrafamiliar con un crudo testimonio en el que incluso contó que casi pierde a su hijo debido a los golpes.

“Trabajé, tuve que trabajar embarazada como hasta los seis meses. Gracias a Dios era bien recibida en todas partes. Me acuerdo que me conseguí un contrato para Calama y yo le dije al dueño lo que me pasaba (su embarazo)”, contó, indicando que se fue con una capa que tenía guardada, aunque igualmente salió en la prensa. “Salía en los diarios ‘Paty Cofré cuelga el bikini porque va a ser mamá’. Nació un 21 de junio el maravilloso hijo que tengo”, dijo.

Tras revelar cómo llegó a Calama, Paty Cofré contó que enfrentó un duro quiebre. “Fue una cosa tan… La separación fue terrible porque yo vi que esto no daba para más. Uno se da cuenta cuando las cosas están marchando muy mal. Así que hablé con la dueña, ella me tenía unos vales guardados, me dio la plata, me los cambió. Ella me ayudó. Tenía 3 meses mi bebé y me arranqué de allá con la ayuda de ella“, señaló.

Martín Cárcamo le preguntó los motivos por los que se fue de la ciudad, y fue en ese momento que reveló su historia como víctima de violencia intrafamiliar. “Yo fui una mujer golpeada. Incluso, casi perdí a mi niño de los golpes. Me vine con mi niño acá a Santiago y empecé a trabajar acá”, reveló.

“Yo aguanté mucho, mira cómo se repiten las cosas, yo tenía el mismo problema. Que no había reconocimiento. Y yo decía ‘mi hijo no puede tener el mismo apellido’. Yo cuando entré al canal 7 me daba vergüenza decir que tenía un solo apellido. Decía ‘me van a rechazar’. Siempre andaba con ese miedo. Dije ‘aguanto lo que sea, pero a mi hijo me lo reconocen’. Costó, pero me lo reconoció”, explicó.

La actriz reconoció que sufrió violencia desde siempre y que fue un tema que se guardó hasta el día de hoy. “Por celos, por no sé qué, por a, b, c motivo. Porque voló una mosca… Tenía que llenarme de maquillaje a veces. Me da pena que mi hijo va a escuchar esto, porque ni él lo sabe. Me escapé con mi guagua”, señaló.

