María José Quiroz confesó que le fueron infiel cuando estaba embarazada: “Me hacía la tonta”

La comediante chilena María José Quiroz es una de las invitadas que participará en el nuevo capítulo de Podemos Hablar que será transmitido este viernes. Y en el programa de Chilevisión, la también actriz revelará una amarga etapa de su vida.

El portal Página 7, tuvo acceso a un adelanto del programa y María José hablará sobre su experiencia con una relación tóxica. Todo empezó cuando Julián Elfenbein preguntó a todos los invitados si habían tenido alguna situación de este tipo.

Además de la famosa de 49 años, también asistieron Ernesto Belloni, Yamila Reyna, Iván Arenas y Paul Vásquez.

María José Quiroz confiesa que le fueron infiel

María José Quiroz contó que su ex pareja le fue infiel mientras ella estaba embarazada pero que al principio ella no supo como reaccionar. “Estaba embarazada, mi pareja no tenía pega y yo compré un auto para que él saliera a trabajar”, partió contando la artista.

Asimismo, todo comenzó cuando su ex pareja salía toda la madrugada a trabajar como Uber y ahí empezó todo. No pasó mucho tiempo para que María José descubriera que algo no marchaba bien pero lo pasaba por alto.

“Me hacía la tonta. Yo miraba por la ventana y veía que él limpiaba el auto. Pensaba ‘dónde andaba metido’, algo había raro”, detalló.

También, reveló que “llegaba fin de mes y le decía ‘bueno, saquemos cuentas para poder pagar las cosas’. Yo pagaba el auto, la bencina, la patente, todo. Y él me decía que estaba malo, que todo el mes estuvo malo y yo no entendía cómo iba a estar malo, si salía tanto po’”.

Y aunque sabía que las cosas no estaban bien, prefirió callar y aguantar sus mentiras. “Era una tonta, porque sabía que me estaban mintiendo. Yo lo pillaba, pero no me atrevía a enfrentarlo”, dijo.

Con el paso de los días, comenzó a estar pendiente de cada paso que daba su ex pareja y a tratar de averiguar que había en su teléfono. Hasta que él decidió confesarle que desde que nació el bebé, le era infiel. “Fue todo mal. Fue muy penca, fue difícil”, cerró.

La actriz reveló cuál ha sido su experiencia más vergonzosa

Además de revelar la situación tan dificíl que tuvo que vivir tras la infidelidad de su ex pareja, María José también reveló el momento más vergonzoso de su vida y sacó risas.

La actriz contó que en una oportunidad la encontraron teniendo relaciones sexuales en un estacionamiento. Julián Elfenbein consultó cuál había sido su experiencia más vergonzosa ella contestó: “lo único que se me viene a la mente es algo super indigno, no sé si se puede contar. Voy a quedar como la bataclana de Chile”.

“Fue en un momento de mi vida, cuando estábamos a full con ‘Las Iluminadas’, estábamos super expuestas, y yo estaba en una relación apasionada”, agregó y ya los presentes más o menos se imaginaban de qué se trataba.

“Un día eran como las 4 de la mañana, en mi auto, en la parte de atrás, arrodillada, estaba ‘buscando un maní’, de ser humano con una polera elasticada, y nada más, estaba pasándolo super bien hasta que golpearon el vidrio: ‘bajen del auto’”.

“Y con el ser que estaba, bajó rápidamente, se vistió y yo con la pura polera y la estire para que pareciera vestido, pero no encontraba mi calzón, mientras al otro lo interrogaban y le pedían el carnet”, continuó.

Al final, ella también se bajó del auto y le pidió disculpas al carabinero, y este le preguntó a su acompañante por qué no la llevaba a un hotel. “Esta persona ni siquiera era mi pololo, y trabajaba ahí también, en ‘Morandé con Compañía’ y nadie sabía”, cerró.

