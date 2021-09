Clarisa Muñoz compartió adorable foto junto a su hijo de tres meses: “Qué bello está tu bebé”

El pasado 21 de mayo, Clarisa Muñoz se convirtió en madre por segunda vez. Desde entonces, la profesional comparte adorable registros en sus redes sociales del pequeño que evidencia lo mucho que está disfrutando esta hermosa etapa de la maternidad.

“Ferrán llegó al mundo ayer 21 de mayo, pasadas las 10 de la noche. Pesó casi 3.5 kg y midió 50 cm. Nació con los ojos muy abiertos y mirada curiosa”, escribió la periodista de Aquí somos todos para anunciar el nacimiento de su bebé en Instagram.

“Es imposible describir la felicidad que sentimos. Muchas gracias a todos los que se han preocupado y nos han hecho sentir sus buenos deseos”, añadió en ese entonces.

Asimismo, en las últimas horas la chilena llenó de ternura a sus 51,7 mil seguidores con una preciosa fotografía junto al pequeño.

La periodista está disfrutando a plenitud la maternidad. Foto: Instagram @clarisamunozc

Clarisa Muñoz publicó postal junto a su hijo Ferrán

Claria Muñoz se mostró junto a su pequeño de tres meses y enamoró a sus fans. En la imagen, aparece abrazando a Ferrán con los ojos cerrados mientras él mira a la cámara.

Asimismo, las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer en la publicación que hasta el momento suma 1.943 ‘likes’ y cientos de comentarios positivos.

“Qué ricura, está de comérselo. Bendiciones”, “ternura pura”, “hermosooo, lluvias de bendiciones”, “esos momentos son inolvidable”, “ay pollito hermoso”, “qué foto más linda llena de ternura”, y “hermoso el regalón”, fueron algunos de los mensajes que recibió la periodista.

La repotera contó cómo fue el nacimiento de Ferrán

A través de una publicación en Instagram, Clarisa Muñoz contó con detalles cómo fue la llegada de su segundo hijo al mundo. “La historia para conocer a nuestro Ferrán partió el jueves en la noche. Me había hecho acupuntura en la tarde y tipo 21 hrs partieron las primeras contracciones”, partió diciendo la reportera.

“Gracias a @gestaluzchile conocía las etapas del parto y @diegonav se había perfeccionado en masajes para manejar el dolor, así que pasamos la primera parte en la casa”, añadió.

Asimismo, detalló que sus planes era un parto natural, sin embargo, las condiciones no se dieron por lo que terminó en cesárea. “Llegamos a la clínica casi 4 hrs después y me dejaron hospitalizada. Pero el proceso fue leeeento y recién a las 21 horas del día siguiente y tras haber bailado, caminado, hecho ejercicios con la pelota de pilates, logré la dilatación necesaria, pero mi perrito no quería salir. Cesárea”, dijo.

“Afortunadamente el equipo médico logró convertir la cirugía en un momento mágico: prepararon un túnel con telas por donde pasaron a mi guagua apenas nació y lo pusieron en mi pecho para hacer apego. Me acuerdo y me dan ganas de llorar de la emoción”, reconoció.

En este sentido, contó que se encuentra disfrutando de hermosos momentos junto a su bebé y esposo. “Desde entonces que estamos regaloneando los tres juntos, sin visitas, sólo gozando esta nueva ma-pa-ternidad. El post operatorio duele, pero se han pasado con la atención y los cuidados”, aseveró.

También aprovechó para aconsejar a las futuras madres sobre la lactancia.

“¿Un consejo para las futuras mamás? Tomen una asesoría de lactancia antes del parto”, puntualizó.

“Perdón por lo largo, pero quiero darles las gracias a todos los que han estado en todo este proceso y lo han hecho perfecto e inolvidable. Cada uno es parte de nuestro corazón. Y nuestro corazón hoy es el doble de lo que era la semana pasada”, cerró.

