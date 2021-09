Carolina Arredondo dedica emotivo mensaje a su hija por cumplir 18 años: “Siempre estoy y estaré contigo”

Cuando Carolina Arredondo se convirtió en madre tan solo tenía 17 años, pero ahora que su hija ya es mayor de edad, reconoce cuán lejos veía este momento tan especial. La joven Amanda cumplió este martes sus 18 y la actriz quiso brindarle una emotiva dedicatoria.

Afirmando que siempre estará a disposición para ella en todo lo que le haga falta, la famosa compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de tres imágenes que demuestra lo maravillosa que es su relación madre e hija.

Así celebró Carolina Arredondo los 18 de su hija

La famosa es hija de Carolina Marzán, quien también es actriz y actual diputada por el Distrito N°6. Cabe destacar que tras casarse con Claudio Arredondo, en 1987, un año más tarde deciden anular el matrimonio. Para 1995 nace Matías, fruto de su relación con un hombre llamado Miguel Ángel.

“Año a año llegas con la primavera, anoche te recibió la luna llena”, partió diciendo Carolina Arredondo para su dedicatoria que suma más de 28 mil ‘likes’ y 500 comentarios.

“Hoy cumples 18 años, yo te tuve a los 17 y a esa edad me parecía tan lejano este día, pero el tiempo pasó muy rápido”, destacó la actriz nacida en Santiago. Asimismo le expresó sentirse afortunada de ser su “madre y compañera”, considerándola además “una mujer tremenda, llena de luz”.

“Te amo profundamente. Deseo que este y todos los días sean tu día, que tengas una vida llena de amor y que sepas que siempre estoy y estaré contigo, en tus triunfos y alegrías, pero sobre todo en los momentos de pena y frustración”, dijo Carolina Arredondo.

Finalemente aseguró que su hija tiene mucho camino por delante y “niveles por desbloquear”. “Sé que lo vas a lograr. Feliz cumpleaños Mandy, todo mi amor para ti, hija mía”, selló.

Los comentarios no se hicieron esperar y los fans se tomaron su tiempo para felicitar a Amanda. “Bellas”, “parecen hermanas”, “cuál es la hija”, “parece de 12, pero qué lindas”, “¿18? soy una vieja, se parece mucho a su madre”, fueron algunas de las reacciones.

Carolina Arredondo y su hija Amanda cuando había cumplido 15 años. Foto: Instagram @carolina_arredondo

Flaviana Seeling también festejó los 18 de su hija Giuliana

La cantante y bailarina brasileña escribió un conmovedor mensaje para ella y lo compartió junto a una fotografía donde posan en bikini.

La fundadora del exitoso grupo Axé Bahía suma 599 mil seguidores en su cuenta en Instagram, con quienes comparte a menudo sobre su vida profesional y personal. Además, por esa plataforma digital felicitó a Giuliana por su aniversario de vida.

“¡Feliz cumple mi princesa! Ya son 18 años ¡que emoción! Mi Giuliana banana, mi pulguita, mi guagua, mi bichito. ¡Dios, mi princesita creció!”, partió diciendo Flaviana Seeling en el post que hasta el momento suma casi 11.000 ‘likes’.

La también animadora resaltó la estrecha relación que tiene con su hija. “Tantas historias para contar, pero lo más importante es que estuvimos pegada cada minuto, cada momento. Muy unidas, muy amigas, tu tan fuerte y yo tan mantequilla derretida”, aseguró.

Además, recordó cuando estaba embarazada y que es increíble que ya hayan pasado 18 años. “Te amo mi Bicho. ¡No puedo creer todavía que estás tan grande mi amor! Me acuerdo como si fuera ayer cuando llegaste a mi vida. Solo amor, bailaste acá en mi guatita hasta el final (por eso no me dejabas dormir cuando estaba yo acostada tranquila) y a los 15 días ya estábamos arriba de un avión”, dijo.

Te puede interesar:

Andrea Velasco confiesa que su matrimonio fue en 2020: «Fue medio improvisado y medio secreto»

Josefina Velasco reveló que la desahuciaron cuando tenía un año: «Nadie sabía lo que tenía»

Javiera Acevedo enamora en Instagram con fotos junto a su hijo: «Qué bombón es Kai»