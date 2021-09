Javiera Acevedo enamora en Instagram con fotos junto a su hijo: “Qué bombón es Kai”

El fin de semana se vistió de ternura para Javiera Acevedo. La actriz celebró las primeras Fiestas Patrias junto a su hijo, compartiendo una galerías de imágenes donde ambos lucen hermosos y felices. Recordemos que la famosa se convirtió en madre primeriza el pasado mes de mayo tras dar a luz a Kai.

El pequeño de solo 4 meses es fruto de la relación que la santiaguina sostuvo con el ingeniero Federico Mekis. Sin embargo, ya no están juntos y ella aclaró que mantienen un trato amistoso en favor de su hijo. “Tiene un papá que está enamorado de él (…) ¡Qué rico que tenga un papá que quiera verlo y que se lleve bien conmigo!”, destacó a principios de agosto.

La famosa suma 716 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @rubiayguachaca

Las fotos de Javiera Acevedo junto a su hijo

Sencillas, pero preciosas. Así fue la galería de cuatro imágenes que la artista difundió en su cuenta oficial de Instagram. La ternura de Kai fue indiscutible por parte de los usuarios, quienes dejaron más de 1.590 comentarios, mientras que el posteo alcanzó los 59 mil ‘likes’.

“Por aquí feliz, feliz, feliz. Amor, amor, amor. Feliz 18, tikitikiti…”, escribió Javiera Acevedo para celebrar las Fiestas Patrias del fin de semana. Una gran cantidad de colegas se tomaron su tiempo para ofrecer elogios a su pequeño hijo. “Qué bombón es Kai”, publicó Sabrina Sosa, mientras que Leonor Varela afirmó: “Qué cosa más hermosa tu Kai”.

Asimismo, otros fans de la actriz se enternecieron con la sonrisa y expresiones del bebé. “Qué lindo”, “es maravilloso”, “no puedo con esa guaguita”, “madre enamorada y orgullosa”, “qué sonrisa tan bendecida” y “me lo como a besos”, fueron otras de las reacciones.

La actriz sobre cuestionamientos por relación con padre de su hijo

En un nuevo capítulo de Los Socios de la Hamburguesa, Javiera Acevedo habló sobre el nacimiento de su hijo Kai, entregando detalles de su embarazo y de los cuestionamientos que ha recibido por la relación que mantiene con el padre del bebé.

Respecto a esto último, la actriz de 36 años no dudó en dar a conocer su postura. “He perdido la capacidad de sorprenderme por todo lo que dice la gente, pero también me uno a lo que puedan opinar. La gente que opine lo que quiera, porque yo no me puedo hacer cargo de la mente de las personas”, señaló.

En este sentido, explicó que lo que le da “pena”, es cuando el comentario es “erróneo o está descalificando y no sabe, y está cometiendo un error”. “Pero lo que quieran comentar, es tema de ellos“, precisó.

“Cada uno es dueño de su propio destino. Si uno está haciendo un mea culpa por lo que está pasando, y si estás con el papá o no estás con él, lo único que me importa es que mi guagua sea feliz, y tenga amor alrededor de él. Y puta que tiene amor”, agregó.

Durante la conversación, Javiera Acevedo destacó la buena relación que mantiene con el padre de Kai. “Gracias a Dios tengo una familia muy linda detrás. Preocupado el papá, a más no poder. Enamorado de su guagua que va a verlo todo el rato“, dijo, explicando que está “tratando de hacer las cosas acorde a los tiempos en que estamos”.

Te puede interesar:

Karla Quiroga anunció que está embarazada de nuevo: «Habemus pancita»

Wilma González vuelve a impactar a sus fans con un cambio de look: «Qué hermosa te ves»

Benjamín Vicuña muestra lo grande que está su hijo mayor: ya casi es de su tamaño