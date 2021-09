Karla Quiroga anunció que está embarazada de nuevo: “Habemus pancita”

Karla Quiroga amplía su familia. La ex panelista de Así Somos anunció recientemente en redes sociales que está embarazada de su segundo hijo, por lo que afrontará su segunda gestación en tres años. Recordemos que ya es madre de Anastassia.

Fue en mayo de 2020 cuando la psicóloga presentó en una videollamada a la pequeña recién nacida, quien llegó al mundo en plena pandemia del COVID-19. Ahora suma un nuevo fruto de su relación con el periodista deportivo Andrés Solís.

La psicóloga comparte fotos tiernos momentos junto a su primogénita en redes. Foto: Instagram @psicologakarlaquiroga

Así fue el anuncio de Karla Quiroga sobre su embarazo

Aprovechando la época de Fiestas Patrias en Chile, la famosa hizo una alusión al 18 de septiembre para informar que estaba nuevamente en la dulce espera. “Habemus pancita (y no por el asado dieciochero) jajaja. Felices fiestas”, escribió junto a una imagen donde posa a cuerpo completo.

La publicación de Karla Quiroga ya arribó a más de 3,700 ‘likes’ y ha recibido decenas de comentarios donde le transmiten mensajes de felitaciones y bendiciones. “Qué hermosa Karlita, felicidades”, “qué buena noticia, un abrazo a los 3”, “qué linda te ves”, “bella mi karli” y “que tengan un maravilloso embarazo”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe destacar que el primer embarazo de la presentadora tuvo su dosis de nervios debido a la crisis sanitaria en la que afrontaría el parto, sin embargo, todo resultó satisfactoriamente. Ahora, con los casos de COVID-19 muchísimo más controlados en Chile, la famosa espera cumplir un proceso más seguro.

“En un comienzo te da harto susto, sobre todo a mí que soy mamá primeriza, sentía mucho miedo del parto”, expresó para la videollamada de 2020, donde presentó a Anastassia. “Mi única seguridad era haber elegido a un doctor que conocí durante 9 meses, y cuando me informan que por el Coronavirus ya no me va a atender mi doctor, sino que van a trabajar por turnos, yo siento que voy a la suerte de la olla”, dijo a Hola Chile.

Mientras tanto… Belén Mora muestra cómo va su embarazo

Otra famosa que está viviendo un momento muy dulce en su vida es la presentadora Belén Mora, pues hace algunas semanas anunció que está embarazada. Desde entonces, la figura televisiva actualiza a sus seguidores en Instagram sobre el estado de su gestación.

Recordemos que el especial anuncio lo hizo de una manera muy particular. A través de su cuenta oficial, la ex participante de Bailando por un sueño escribió: “Un nuevo ser se suma al elenco”, compartiendo además unos zapatitos de bebé hechos de lana. En la publicación etiquetó a su pareja, Toto Acuña, quien también es su compañero en Políticamente incorrecto.

Tras confirmar que estaba en la dulce espera, Belén Mora hizo una transmisión para dar los detalles en vivo. “Con mi cara de poto y ojerosa quiero agradecerles a todos por su buena onda y efectivamente estoy embarazada. Tengo tres meses, así que estamos muy, pero muy contentos”, dijo en las redes sociales.

Recientemente, a través de un video donde le regaló los “buenos días” a sus seguidores, la animadora mostró cómo su pancita sigue creciendo. En un extracto del material se notó que la guatita hacía unos pequeños movimientos, lo que derritió a sus fans.

Incluso varias de sus colegas aparecieron para felicitarla. “Awww me encanta, y cuando se va para el ladito, ese bultito hermoso que se hace. Disfruta mucho”, le escribió la modelo Sandy Boquita. Yamila Reyna, Ingrid Cruz y Javiera Contador también le dejaron simpáticos mensajes.

